Neuburg

vor 52 Min.

Die Metzgerei Schmid in Neuburg bekommt einen neuen Pächter

Plus Hans und Hilde Schmid übergeben ihr Geschäft in Neuburg-Feldkirchen an ein Familienunternehmen. Die Metzgerei Walk ist um ein Vielfaches größer. Was der neue Pächter bietet.

Von Manfred Rinke

Möglicherweise würden es viele gerne als Faschingsscherz abtun, aber die Nachricht ist kein Scherz. Die so beliebte Traditionsmetzgerei Schmid in Feldkirchen erhält einen neuen Pächter. Bereits am 1. März übernimmt die Metzgerei Walk den Betrieb an der Augsburger Straße.

