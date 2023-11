Neuburg

Die Müllgebühren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind bis 2027 stabil

Plus Die Kreisbetriebe nehmen acht Millionen Euro jährlich an Gebühren ein. Die Termine der Müllabfuhr ändern sich in vielen Gemeinden. Im Dezember kommt ein neuer „Abfuhrkalender“.

Von Winfried Rein

Die Müllgebühren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bleiben bis mindestens 2027 unverändert. Eine Gebührenkalkulation im Vorfeld des Wirtschaftsplanes 2024 habe ergeben, dass eine Erhöhung in den kommenden vier Jahren nicht nötig sei, so Mathilde Hagl, Leiterin der Kreisbetriebe für Abfallwirtschaft.

Der Landkreis nimmt über die Abfuhrgebühren von den Haushalten immerhin fast acht Millionen Euro jährlich ein. Aus dieser Sparte könne man mit „Rückstellungen“ kleinere Verluste ausgleichen. Dass die Müllgebühren stabil bleiben, sei nicht mehr selbstverständlich, so Landrat Peter von der Grün (FW), „nachdem mittlerweile alles teurer wird“.

