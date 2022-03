Neuburg

17:30 Uhr

Die Musikschule Neuburg ist wieder da

Plus Nach der Corona-Pause singt und klingt es im Neuburger Stadttheater wieder. Diesmal stehen die Schüler der Musikschule auf der Bühne und dürfen ihr Können zeigen.

Von Peter Abspacher

Zweimal hat die Pandemie das beliebte Schüler-Konzert der Musikschule Neuburg (MSN) im Stadttheater verhindert. Der Unterricht an der privaten Bildungseinrichtung aber lief voll weiter, selbst als er nur im Internet möglich war – was für junge Sänger und Sängerinnen oder Klavier-, Geige- und Trompetenschüler sowie -schülerinnen noch herausfordernder ist als ein Distanzunterricht in Mathe und Englisch.

