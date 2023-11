Die Neuburg Polizei sucht nach einem flüchtigen Ladendieb

Ein unbekannter Ladendieb hat in einer Drogerie in Neuburg Parfüm eingesteckt und ist dann geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

Am Samstagnachmittag ist einer Drogerie in der Neuburger Innenstadt ein Unbekannter bei Ladendiebstahl ertappt worden. Laut Polizei wurde er dabei beobachtet, als er ein Parfüm im Wert von rund 100 Euro aus der Verpackung nahm und in seine Jackentasche steckte.

Der Ladendieb flüchtete aus der Drogerie in Neuburg

Da er die Ware nicht bezahlte, als er die Kasse passierte, sprach ihn das Personal an. Daraufhin flüchtete der Mann. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß sein. Der Unbekannte hat kurze, braune, gegelte Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Steppjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)