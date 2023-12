Die Neuburger Bahnhofstraße soll einen Radweg bekommen

Gerade zu den Schulzeiten ist in der Neuburger Bahnhofstraße viel los. Doch ein eigener Weg für Radfahrer fehlt bislang. Der könnte nun kommen.

Braucht die Neuburger Bahnhofstraße eigene Wege für Radfahrer? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Verkehrsausschuss. Anlass war ein Antrag des Arbeitskreises Verkehrsentwicklung. Dessen Mitglieder wollen den Bereich bis zur Bürgermeister-Sing-Straße als wichtige Achse des Schülerverkehrs entlasten und die Sicherheit für Radler erhöhen. Aktuell sind diese teils verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs, weil es ihnen auf der Straße zwischen fahrendem und parkendem Verkehr zu brenzlig wird.

Ein Radweg für die Neuburger Bahnhofstraße?

Der viel genutzte Gehweg ist zu schmal, als dass er zum gemeinsamen Geh- und Radweg umgestaltet werden kann. Aufgrund des hohen Parkdrucks sollten auch keine Flächen für Autofahrer wegfallen. "Wir können auf keinen Parkplatz verzichten", weiß Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW). Und auch der Baumbestand darf nicht gefährdet werden, um "eine der schönsten Bahnhofsstraßen in ganz Deutschland", so formulierte es Matthias Enghuber ( CSU), zu erhalten.

Die Sorgen der Stadträte um die Allee waren unbegründet. Denn die Lösung, die im Raum steht, wäre eine Verbreiterung des Gehwegs in Richtung der Häuser. Durch das Bebauen der angrenzenden Grünflächen könnte aus dem nur 2,20 Meter schmalen Gehsteig ein baulich getrennter Geh- und Radweg werden. Nicht jeder war von dieser Idee begeistert. Laut OB Bernhard Gmehling (CSU) seien an dieser Stelle überhaupt keine Probleme bekannt. Man habe es mit einer "völlig ungefährlichen Situation" zu tun. Parteifreund und dritter Bürgermeister Peter Segeth bemängelte, dass ein einzelner Radweg in der Bahnhofstraße das grundsätzliche Problem für Radfahrer nicht löse - diese müssten nur etwas weiter in Richtung Krankenhaus wieder auf die Straße wechseln. Das Gremium sprach sich trotzdem mit drei Gegenstimmen dafür aus, den getrennten Geh- und Radweg prüfen zu lassen.

Lesen Sie dazu auch