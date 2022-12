Die Neuburger Christuskirche wird zum Opernschauplatz

Die Junge Oper Neuburg spielt in der Christuskirche „Tosca“ von Giacomo Puccini als gelungene konzertante Aufführung.

Mit der Neuburger Christuskirche haben die beiden Leiter der Jungen Oper Neuburg, Franz Garlik und Lauren Francis, einen äußerst passenden Ort für ihre Aufführung von Puccinis „Tosca“ gefunden. Nicht nur spielt die Akustik der Kirche der Musik in die Karten, auch der erste Akt der Oper um das Liebespaar Cavaradossi und Tosca findet im Stück in einer Kirche statt, der römischen Sant’Andrea della Valle.

„Den Kontakt zur Christuskirche gab es schon länger. Pfarrer Steffen Schiller ist ein Freund der Kunst und meinte gleich, dass wir das hinbekommen werden“, beschreibt Garlik die Zusammenarbeit. Der Eintritt war für die leider wenigen Besucher kostenlos. Man bat lediglich um Spenden, die zwischen Künstlern und Kirche aufgeteilt wurden, wie Vikarin Elisabeth Görnitz in ihrer kurzen Ansprache erläuterte.

Für das Projekt erhielt die junge Oper erst Ende Oktober die eingeplante Förderung und entschloss sich deshalb für eine konzertante Aufführung. Was also bedeutet, dass nicht das Schauspiel im Vordergrund steht und auch keine Kostüme oder Requisiten zur Verwendung kamen, sondern sich die Sänger ganz auf die Darbietung der Lieder konzentrierten. In Anbetracht der Tatsache, dass auch für eine auf die Musik reduzierte Fassung sechs Wochen Vorbereitungszeit sehr knapp bemessen sind, haben die Veranstalter, Sänger und Musiker eine durchaus beeindruckende Vorstellung geboten. „Natürlich hätten wir es gerne mit mehr Darstellern, Kulissen und Kostümen auch szenisch umgesetzt, aber unter den Voraussetzungen ist es sehr gut gelaufen“, zeigte sich auch Franz Garlik zufrieden.

Junge Oper Neuburg inszeniert "Tosca" in der Christuskirche

Stellario Fagone, Chordirektor der Bayerischen Staatsoper, übernahm nicht nur die musikalische Leitung der Aufführung, sondern führte die Besucherinnen und Besucher zwischen den Akten auch kurzweilig durch die tragische Handlung der Oper um den Kirchenmaler Mario Cavaradossi, in souveräner Manier gesungen von Franz Garlik, samt seiner Version der bekanntesten Arie des Stücks „E lucevan le stelle“, und der temperamentvollen Sängerin Floria Tosca, stimmgewaltig verkörpert von Lauren Francis, deren Emotionen während des Gesangs so greifbar waren, dass sie in manchen Momenten fast aus der Aufführung auszubrechen schienen.

Getreu der Idee hinter dem Verein, junge, talentierte Sängerinnen und Sänger in Neuburg zu fördern, waren alle weiteren Rollen von Neuburgerinnen und Neuburgern besetzt. Seppi Dünstl, als sadistischer Polizeichef Baron Scarpia und David Munzinger als der politische Gefangene Cesare Angelotti, sind gar schon seit über zehn Jahren dabei und in der Jungen Oper „groß“ geworden.

Die nächsten Projekte der Jungen Oper sind bereits in Planung und sollen, wie Garlik und Francis betonten, auch wieder als Musiktheater vollständig inszeniert werden. Es ist den engagierten Musikern und Sängern zu wünschen, dass dann auch wieder mehr Zuschauer und Zuschauerinnen den Weg ins Theater finden, und der wichtige Beitrag, den die Junge Oper für die Amateurmusik leistet, eine Würdigung erfährt.