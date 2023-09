Die Neuburger Färberstraße ist wieder für den Verkehr frei

Monatelang wurde die Färberstraße im Zentrum Neuburgs umgestaltet. Seit diesem Freitag ist die Einkaufsstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit Freitag ist die Färberstraße in Neuburg nach der Neugestaltung wieder für den Verkehr freigegeben. Zögerlich wagen sich die ersten Autos auf die neu gepflasterte Straße. Die neuen Pflanztröge helfen, den Verkehr in der Innenstadt zu verlangsamen. Fußgänger und Radfahrer nutzen die neue Straße für einen kleinen Einkaufsbummel.

In den kommenden Wochen werden noch Bäume in die vorgesehenen Pflanzlöcher gesetzt. Die offizielle Eröffnung der neu gestalteten Einkaufsstraße ist am 5. Oktober vorgesehen. Text: Elisabeth Sutner/Foto: Laura Dietrich

