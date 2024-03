Die Neuburger Stadtbergauffahrt wird zeitweise gesperrt

Wegen Baumfällarbeiten wird die Neuburger Stadtbergauffahrt am Dienstag zeitweise gesperrt. Auch Fußgänger können den Bereich nur eingeschränkt passieren.

An diesem Dienstag, 5. März, wird der Verkehr in der Neuburger Hofgartenstraße in der Zeit von 8.30 Uhr bis 16 Uhr durch eine Ampel geregelt. Grund für die rund achtstündige Sperrung sind notwendige Baumfällarbeiten, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Ampelregelung am Stadtberg in Neuburg

Auch Fußgänger können den Baustellenbereich demnach nur eingeschränkt passieren. Die Zufahrt zum Parkplatz am Graben ist jederzeit möglich. (AZ)