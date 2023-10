Neuburg

Die Neuburger Stadtwerke geraten finanziell noch mehr unter Druck

Über 60 Millionen haben die Stadtwerke bereits in das Nahwärme-Netz in Neuburg investiert. In das Projekt wird weiter investiert.

Plus Die Energiekrise schlägt in die Bilanz der Stadtwerke ein tiefes Loch. Es fehlen Millionen. Gleichzeitig drückt ein enormer Schuldenberg. Doch der Werkleiter ist erstaunlich gelassen.

Als sich der Neuburger Stadtrat vergangene Woche zu einer Klausurtagung traf, da dominierte ein Thema die Gespräche: Die Finanzlage der Neuburger Stadtwerke. Werkleiter Ernst Reng fuhr ins Haus im Moos und erklärte den Stadträtinnen und Stadträten die komplexe Sachlage. Die Botschaft, die er im Gepäck hatte, war keine positive: Die Energiekrise hat ein tiefes Loch in die Bilanz des Kommunalunternehmens gerissen.

Knapp sechs Millionen Euro fehlen den Stadtwerken am Ende des Jahres. Der Schuldenberg von aktuell 67 Millionen Euro wird zudem weiter anwachsen, weil unverschiebbare Investitionen in das Wärmenetz anstehen. Zahlen, die die Werkleitung beunruhigen? Florian Frank, Werkleiter und im Führungsduo der Mann der Finanzen, ist angesichts der Zahlen natürlich nicht erfreut, aber keinesfalls in Panik. Er erklärt warum: „Den Stadtwerken geht es so gut wie vorher auch. Wir haben kein strukturelles Problem, sondern spüren jetzt die Folgen des Kriegsjahres mit noch nie dagewesenen Verwerfungen auf dem Energiesektor.“ Das schlage nun voll durch auf die Stadtwerke.

