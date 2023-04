Die Neuburger Stadtwerke werden künftig von einer Doppelspitze geführt

Plus Zwei bekannte Gesichter stehen ab Juni an der Spitze der Neuburger Stadtwerke. Der scheidende Werkleiter Richard Kuttenreich ist von dem neuen Modell überzeugt.

Es bleibt spannend um die Position des Leiters der Neuburger Stadtwerke. Nach der ersten Überraschung im Dezember - der Kündigung von Richard Kuttenreich - folgt nun die nächste. Denn statt nur eines Nachfolgers bekommt Kuttenreich gleich zwei Personen, die in seine Fußstapfen treten werden. Mit einer Doppelspitze sieht man sich für die Zukunft gut gewappnet.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und der scheidende Werkleiter Richard Kuttenreich zeigen sich äußerst zufrieden über die jüngste Entscheidung des Stadtrats, der über die künftige Spitze der Neuburger Stadtwerke zu beraten hatte. Einstimmig war bei der Sitzung am Dienstag die Entscheidung getroffen worden: Das Kommunalunternehmen soll künftig von einer Doppelspitze geleitet werden. Ernst Reng und Florian Frank teilen sich das Zepter des Neuburger Energieversorgers ab 1. Juni.