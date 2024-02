Die neuen Lampen an der Neuburger Hutzeldörre sollen stabiler sein

Schon zweimal sind die Bodenlampen an der neu gestalteten Huzeldörre in Neuburg massiv beschädigt worden. Eine neue Variante soll nun die Situation verbessern.

Er sei erschüttert über die Vandalismusschäden an der Hutzeldörre. Klaus Babel ( Freie Wähler) ergriff in der jüngsten Stadtratssitzung das Wort, um seinem Unmut über die stark beschädigten Bodenlampen am Neuburger Graben zu äußern. Außerdem wollte er wissen, ob man bei künftigen Projekten stabilere Materialien verwenden könne.

Mehrere tausend Euro habe die Erneuerung der Bodenlampen an der Hutzeldörre bereits verschluckt. Nachdem der neu gestaltete Bereich im Oktober 2022 für die Öffentlichkeit wieder geöffnet worden war, hat es zwei Fälle von massivem Vandalismus gegeben. "Ich kann nicht glauben, was da in Neuburg abgeht", ärgerte sich Babel. Er bemängelte die Materialen der Leuchten, die bei Vandalismus nicht stabil genug seien.

An der Hutzeldörre in Neuburg werden stabilere Lampen aufgestellt

Laut Thomas Stemmer wurden bei der damaligen Sanierung genau die Lampen eingebaut, die mit der Regierung von Oberbayern abgesprochen waren. Schließlich handelte es sich dabei um ein gefördertes Projekt mit klaren Angaben zur Umsetzung. Bei den neuen Lampen, die nun aufgestellt werden, setze man nun aber auf wesentlich stabileres Material. Generell werde bei der Umsetzung von Maßnahmen im öffentlichen Raum immer darauf geachtet, dass die Objekte stabil sein, doch "wenn jemand etwas zerstören will, dann zerstört er das auch", wie das ernüchternde Fazit von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ausfiel.

