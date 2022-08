Die NR stellt Ausbildungsberufe vor: Zum Auftakt geht's um den Bäcker

Plus Viele Ausbildungsberufe sind eher unbeliebt, zum Beispiel auch der Bäcker. Trotzdem hat die Bäckerei Schlegl aus Neuburg viele Lehrlinge. Woran liegt's?

Im September beginnt für alle Auszubildenden das neue Lehrjahr. Doch viele Betriebe finden oft kaum noch Bewerberinnen und Bewerber für ihre Lehrstellen. Die Neuburger Rundschau stellt im Rahmen einer Serie einige Berufe vor. Heute: der Bäcker.