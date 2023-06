Die NR sucht das schönste Schloßfest-Gewand

Herrschaften, Ritter und Fußvolk aufgepasst: Die NR sucht das schönste Gewand des Schloßfests 2023. Schickt uns euer Bild und gewinnt.

Die Blusen sind aufgebügelt, die Röcke gestärkt und die Strümpfe liegen bereit. Das Neuburger Schloßfest verändert die Menschen in der Stadt. Wenn es am Freitag, 30. Juni, beginnt, dann sieht man in der Innenstadt wieder Ledersandalen statt Turnschuhe, bodenlange Baumwollröcke statt Sommerkleidchen und Kniestrümpfe und Hut bei den Herren. Der Klang der um die Knöchel gebundenen Schellen, die bei jedem Schritt charakteristisch klirren, hallt wieder durch die Straßen: Kurzum: Ohne Gewand geht nichts an den kommenden Wochenenden. Deshalb sucht die Neuburger Rundschau das schönste Gewand des Schloßfests 2023. Machen Sie also mit, bei unserem kleinen Wettbewerb und lassen Sie uns zeigen, wie vielfältig und kreativ sich die Besucher passend kleiden.

Ob jung, alt, klein oder groß. Ob herrschaftlich in Samt und Brokat oder in Leinen und Baumwolle gehüllt als Marketenderin oder Knecht - schicken Sie uns ein Foto von Ihnen und Ihren Liebsten im Schloßfest-Gewand. Das Bild muss nicht zwangsläufig am Veranstaltungsgelände aufgenommen sein - obwohl unsere Fotografen ebenfalls auf Motivjagd gehen werden. Wer schon jetzt mal die Garderobe probehalber angezogen hat, darf uns sehr gerne ab sofort eine Aufnahme davon schicken. In der kommenden Woche starten wir dann eine Abstimmung und auf die Gewinner wartet eine kleine Überraschung.

So können Sie teilnehmen:

Schicken Sie uns bis Montag, 3. Juli, um 12 Uhr mittags ein Foto von sich und ihren Liebsten oder auch solo per Mail an redaktion@neuburger-rundschau.de, Stichwort: Gewand. Bitte schreiben Sie den vollständigen Namen und das Alter aller auf dem Bild gezeigten Personen, den Wohnort und wo es aufgenommen worden ist.

Ab Montagabend startet dann das Voting und jedermann kann bis einschließlich Freitag, 7. Juli, um 12 Uhr mittags abstimmen. In der Samstagsausgabe der Neuburger Rundschau küren wir dann den Gewinner der Aktion und verraten auch den Preis.

Lesen Sie dazu auch