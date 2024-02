Die NR will's wissen: Wofür würden sie einen geschenkten Tag nutzen?

Mit dem 29. Februar ist das Jahr einen Tag länger als sonst. Die Redaktion der Neuburger Rundschau hat gefragt, was die Menschen mit geschenkten 24 Stunden anstellen würden.

Leider machen der Alltag und seine Herausforderungen auch am 29. Februar nicht halt. Wie jeder andere Tag konfrontiert er einen mit den üblichen Verantwortungen und Zwängen des Lebens. Was wäre aber, wenn man diesen einen zusätzlichen Tag, frei von Zeitdruck und Sorgen, hätte? Einen Tag, den man ganz nach seinem Wunsch gestalten kann. Unsere Redaktion hat sich in der Neuburger Innenstadt umgehört.

Brigitte Perschl aus Straß würde den Tag nutzen, um ausgiebig in der Neuburger Innenstadt zu bummeln. "Ich gehe gerne zum Bullinger, zum Keidler oder schaue auch Mal, was es im Euroshop so gibt", sagt sie. Die Geschäfte in der Stadt hätten sich zwar schon verändert, aber nach wie vor findet sie Neuburg eine sehr schöne Stadt. "Ich bin gerne hier und fühle mich wohl", sagt sie. "Was sich hier bietet, das nehme ich mit." Und wenn sie einen Tag komplett frei hätte, dann würde sie das auskosten.

Michelle Deistler aus Neuburg sagt klar: "Ich würde den Tag mit meinem Lieblingsmenschen verbringen, ins Kino gehen und mit beim Kaffeetrinken richtig Zeit lassen." Mal ohne Pflicht einen Tag zu genießen und sich treiben lassen, wäre für die 38-Jährige, die den Naturladen in der Schrannenhalle betreibt ein echtes Geschenk. "Einfach Kraft auftanken."

Katrin Eberl aus Oberhausen würde sich an einem Tag ohne Pflichten einfach mal nur um sich selbst kümmern. "Ein schönes Bad nehmen und dabei entschleunigen", ist die Vorstellung der 37-Jährigen. Im Idealfall sieht sie sich auch in der Sonne an einem See sitzend. "Einfach mal die Seele baumeln lassen."

Christopher Heigl aus Gaimersheim muss nicht lange überlegen, was er an einem geschenkten Tag tun würde: "In die Berge fahren", sagt der junge Mann, der mit seiner Freundin in der Innenstadt unterwegs ist. Und je nach Wetterlage würde er eine Skitour absolvieren, mit dem Mountainbike fahren oder wandern gehen.

Olga Forster aus Wellheim zieht es ebenfalls raus in die Natur. "Ein langer Spaziergang wäre eine schöne Sache", sagt sie. Vielleicht aber würde sie auch schön Kaffee trinken gehen und dann ein bisschen Shoppen. Dafür würde sie übrigens wieder nach Neuburg kommen, weil es ihr hier sehr gefällt. "Einkaufen gehe ich immer in Neuburg", lässt sie keine Zweifel zu.

Heinrich Feiner aus Bergheim würde den ganzen Tag in einem Thermalbad oder in einer Sauna verbringen. "Die Wärme genieße ich sehr", sagt der Rentner. Gerade jetzt, wo es diese Tage noch niedrige Temperaturen habe, wäre das seine erste Wahl für einen Tag ohne Pflichten und Aufgaben.

Elisabeth und Peter Frank-Boberich aus Burgheim könnten es sich gut vorstellen, einen freien Tag im Allgäu zu verbringen. Dort macht das Paar gerne Urlaub, dort hat es schon eine gute Zeit gehabt. "Das ist erholsam, dort gehen wir wandern und genießen die Natur."