Die Parkgebühren in Neuburg steigen zum Jahreswechsel

In Neuburg kann jedermann für 45 Minuten kostenlos parken, wenn man am Automaten ein Ticket zieht. Das soll so bleiben.

Plus Zum 1. Januar müssen Autofahrer in Neuburg mehr fürs Parken bezahlen. Die Semmeltaste bleibt bei 45 Minuten. Die Regelung für die Tiefgaragen steht noch aus.

Von Barbara Wild

Das Parken in der Neuburger Innenstadt wird teurer. In den Tiefgaragen und auf den oberirdischen Stellplätzen sollen Autofahrer ab 1. Januar 2024 für eine Stunde 1,80 Euro bezahlen. Wer kürzer bleibt, der kann weiterhin die Semmeltaste für 45 Minuten nutzen und umsonst das Auto abstellen. Zuletzt waren die Parkgebühren 2020 von einem Euro auf 1,50 Euro angehoben worden. Mit ihrer Entscheidung am Dienstagabend, die Semmeltaste bei 45 Minuten zu belassen, machten die Stadträtinnen und Stadträte den Stadtwerken einen Strich durch die Rechnung. Denn diese hatten eigentlich vorgehabt, die Semmeltaste in den Tiefgaragen auf 30 Minuten zu reduzieren. Die Stadt sollte nun nachziehen. Doch dieses Vorhaben scheiterte.

Die Tiefgaragen Schrannenplatz, Fürstgartencenter und Spitalplatz werden von den Stadtwerken betrieben. Auch das Parkdeck am Graben und das Parkhaus am Parkbad gehören dem Kommunalunternehmen. Ende Juli wurde vom Werkausschuss, in dem 13 Stadträte sitzen, entschieden, dass ab 1. Oktober die Parkgebühren dort steigen und die Semmeltaste auf 30 Minuten verkürzt wird. Der Unterhalt der Tiefgaragen verschlingt pro Jahr etwa 300.000 Euro. "Die 15 Minuten Verlängerung kostet uns bares Geld", hatte Andreas Bichler von den Stadtwerken die Entscheidung damals erläutert. Er hatte auch angeregt, die Parkdauer von drei Stunden kostenlosem Parken am Samstag zu reduzieren. "Die Semmeltaste wird extrem gut genutzt", sagte er. Bekanntermaßen ist die Kasse der Stadtwerke leer.

