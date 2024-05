Die Paul-Winter-Realschule stellt sich der Vergangenheit ihres Namensgebers

An der Paul-Winter-Realschule soll die Aufarbeitung von Paul Winters Nazi-Vergangenheit beginnen. Das Thema beschäftigt den Schulleiter täglich.

Jetzt beginnt auch die Paul-Winter-Realschule (PWS) mit der Aufarbeitung der Vergangenheit ihres Namensgebers. Am Montag, 3. Juni, trifft sich die „Schulfamilie“ nach dem Unterricht, um die neuen Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Arbeit des früheren Kreisheimatpflegers Manfred Veit zu diskutieren, in der, wie mehrfach berichtet, Paul Winters Rolle als Stellvertreter des verurteilten Kriegsverbrechers Wilhelm Keitel im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) eine zentrale Rolle spielt.

Dazu werden neben der Schülermitverantwortung (SMV) auch sämtliche Klassensprecher, der Elternbeirat, das gesamte Kollegium der PWS sowie Landrat Peter von der Grün (parteilos) anwesend sein. Als Gäste eingeladen wurden Manfred Veit und die frühere Stadtarchivarin Barbara Zeitelhack, die bereits 2016 „Kritische Anmerkungen zur Biographie Paul Winters“ mit Schwerpunkt auf dessen musikalischer Laufbahn in einer Fachzeitschrift veröffentlicht hatte und schon damals auf Ungereimtheiten in der Biographie Paul Winter aufmerksam geworden war. Moderiert werden soll das Zusammentreffen von einem Mitarbeiter des bayerischen Kultusministeriums.

Neuburger Realschule beginnt mit Aufarbeitung von Paul Winters Vergangenheit

Es gehe zunächst ausschließlich darum, „der gesamten Schulfamilie die Ergebnisse der Recherchen von Herr Veit zugänglich zu machen“, betonte Schulleiter Christian Aschenbrenner auf Anfrage. Weitreichende Entscheidungen seien an diesem Tag nicht vorgesehen. Gleichwohl: Das Thema beschäftigt auch Aschenbrenner, seit die Neuburger Rundschau vor etwas mehr als zwei Wochen von der Arbeit des früheren Kreisheimatpflegers und promovierten Historikers berichtet hatte. „Ich telefoniere derzeit eigentlich täglich in dieser Sache mit dem Kultusministerium“, schilderte der Schulleiter, der seit Februar 2023 die Verantwortung für die Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg trägt.

Derzeit wolle er zu den Ergebnissen der Studien über die Rolle des gefeierten Komponisten im NS-Regime keinen Kommentar abgeben, sagte Aschenbrenner. Eine mögliche Umbenennung der Schule stelle diese sowie den Landkreis als Sachaufwandsträger jedenfalls vor eine gewaltige Herausforderung.

