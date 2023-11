Neuburg

Die Pforten des Josy Meidinger Hauses in Neuburg öffnen sich

Das Josy Meidinger Haus in der Amalienstraße öffnet im Dezember mit einer Sonderausstellung.

Plus Die Scherenschnittkünstlerin bekommt ihr eigenes Museum. Nun öffnet das Haus zum ersten Mal für eine Sonderausstellung - einer Reise in die winterliche Vergangenheit.

Es war ein langes Ringen um den Nachlass der Scherenschnittkünstlerin Josy Meidinger. Über Tausend Scherenschnitte fertigte die Künstlerin an, die im Neuburger Residenzschloss und später im Schloss Grünau lebte. Um dieser besonderen Tochter der Stadt ein gebührendes Denkmal zu errichten, war schon seit Jahrzehnten ein Museum im Gespräch. Bisher waren die Bemühungen gescheitert, doch als ihr Neffe verstarb, ging das Erbe an die Stadt Neuburg über. Der erste Schritt zu einem echten Josy Meidinger Haus. Und nun ist es so weit: Mit der Ausstellung "Stille Nacht" öffnet das neue Zuhause von Josy Meidinger zum ersten Mal seine Türen für die Öffentlichkeit.

Viele von Neuburgs Gebäuden - besonders in der Oberen Altstadt - verbergen hinter ihren schweren Eingangstüren Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Riesige Gemälde, Wandteppiche, Büsten, Münzen erzählen Geschichten von Fürsten, Ordensbrüdern oder der Stadt selbst, wie sie einst war. Nun kommt eine weitere Türe dazu, gleich am Beginn der Amalienstraße hinter dem roten Tor, wo sich einst das Biohistoricum befand.

