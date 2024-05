Die Polizei erwischt einen Autofahrer mit mehr als 1,5 Promille

Die Polizei in Neuburg hat einen Autofahrer konrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte.

Am Montagfrüh gegen 0.30 Uhr hat die Polizei in Neuburg einen 49-jährigen Autofahrer aus dem Kreis Eichstätt kontrolliert, der in der St.-Andreas-Straße unterwegs war.

Im Lauf der Kontrolle haben die Beamten Alkoholgeruch bemerkt und der Mann musste "pusten". Das Ergebnis des Tests ergab einen Wert von 1,52 Promille. Der Autofahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)