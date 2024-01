Neuburg

25.01.2024

Die Postbank bleibt und zieht um: Nach 50 Jahren ist Schluss in der Münchener Straße

Postbank und Postservice finden sich ab 14. Februar in diesem Neubau an der Paul-Winter-Straße. Der Umzug dient auch der Standortsicherung.

Plus Am Aschermittwoch öffnet die neue Filiale an der Paul-Winter-Straße. Der Standort für 10.000 Kunden sei in Neuburg gesichert. Das alte Postamt von 1973 steht bald endgültig leer.

Am Rosenmontag ist Schluss: Die Postbank und damit auch die Post verlassen ihr Gebäude an der Münchener Straße. Am Aschermittwoch öffnet die neue Filiale an der Paul-Winter-Straße im Süden Neuburgs. Nach 50 Jahren verlässt die Post die Innenstadt. Die Zusteller sind bereits weg und alle Postfächer sind aufgelöst.

Der neue Standort in einem Neubau der Firma Hans Mayr ist eher peripher. „Wer schimpft, sollte sich erstmal dort umsehen“, empfiehlt Filialdirektor Stefan Groma. Die Neuburger Postbank biete künftig mehr Platz, drei Büros, neue Aus- und Einzahlautomaten, Paketverpackung und Kinderspielgeräte. Alle zwölf Mitarbeiter gehen mit. Sie übernehmen wie bisher auch die postalischen Leistungen.

