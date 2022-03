Die Puppenfee: Warum das Vhs-Ballett ausfallen musste

Weil eine Teilnehmerin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Landratsamt die Aufführung der „Puppenfee“ untersagt. Das sorgte für Tränen.

Vor dem Stadttheater Neuburg eine riesige Menschenmenge. Oben auf der Theatertreppe Mary Anne Strobel, die Leiterin der Vhs-Ballettgruppen. Unten vollständig geschminkte, in Tränen aufgelöste Kinder und verzweifelte, aber auch sichtlich erboste Eltern.

Die monatelang vorbereitete Produktion „Die Puppenfee“ durfte auf Anordnung der stellvertretenden Landrätin Rita Schmidt bzw. der zuständigen Abteilungsleiterin im Gesundheitsamt, Katharina Huber, nicht stattfinden. Der Grund: Eine junge Akteurin war am Freitag, dem Tag der Aufführung, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weil sie am Mittwoch noch mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen geprobt hatte und am Donnerstag wegen leichter Erkältungssymptome zu Hause geblieben war, bestand nun die Gefahr, dass sich auch andere Mädchen und Buben angesteckt hatten. Das Landratsamt entschied deshalb, dass aufgrund der möglichen großen Infektionsketten die Veranstaltung nicht durchgeführt werden dürfe – auch nicht mit Masken. Abgesagt werden mussten auch die Aufführungen am Samstag und Sonntag, bedauerte Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl. Man suche jetzt nach einem Ausweichtermin.

Für die Aufführung der "Puppenfee" hatten die Buben und Mädchen seit September geprobt

Alexander (18), Marlene (18), Kristina (15) und Lilja (15) kämpften nach der für sie völlig überraschenden Absage sichtlich mit den Tränen. Man dürfe doch auch in die Schule oder ins Fußballstation, außerdem hätten sie sich noch am Morgen in der Schule getestet – alle negativ. Seit September hatten sie für die Aufführung geprobt, teilweise digital, weil Treffen nicht stattfinden durften. Aus dem Flur der Theatergarderobe kommt eine Stimme: „Und wieder trifft es die Kultur, wären wir doch Fußballer.“

Bezüglich der Kartenrückgabe können sich Betroffene ab Montag bei Mary Anne Strobel unter der Telefonnummer 01512/1601307 melden.

