Die Schätze des Historischen Vereins sind sicher aufbewahrt – bis Ende 2024

Plus Die Neuburger Stadträte verlängern den Mietvertrag für das Depot im früheren Grundwerk bis Ende 2024. Den beantragten höheren Zuschuss bekommt der Verein nicht.

Die Exponate des Historischen Vereins Neuburg bleiben weiter gesichert. Die Stadträte im Finanzausschuss verlängerten nichtöffentlich den Mietvertrag mit dem Eigentümer des früheren Grundigwerkes in der Ambergstraße „letztmalig“ bis Ende 2024.