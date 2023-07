Die schönste Katze im Raum Neuburg: Jetzt startet die Abstimmung

Die Neuburger Rundschau sucht zum Weltkatzentag die schönste Katze im Raum Neuburg. Zahlreiche Bilder sind eingegangen. Jetzt startet die Abstimmung.

Die Neuburger Rundschau sucht zum Weltkatzentag am 8. August die schönste Katze im Raum Neuburg. In den vergangenen Tagen haben uns zahlreiche Besitzerinnen und Besitzer wunderschöne Bilder ihrer Tiere geschickt, vielen Dank hierfür. Bitte schicken Sie keine weiteren Bilder, diese können wir leider nicht mehr berücksichtigen.

Abstimmung: Die Neuburger Rundschau sucht die schönste Katze im Raum Neuburg

Insgesamt stehen nun 61 Stubentiger zur Abstimmung, der eine süßer, verkuschelter oder rassiger als der andere. Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für die in Ihren Augen schönste Katze abzustimmen. Klicken Sie sich gerne durch unsere Online-Galerie und geben Sie Ihre Stimme ab. Das Voting läuft bis zum Montag, 7. August, um 10 Uhr. Die Gewinnerkatze veröffentlichen wir zum Weltkatzentag am Dienstag, 8. August, in der Neuburger Rundschau. (AZ)

61 Bilder Stimmen Sie hier ab: Welche Katze ist die schönste im Raum Neuburg? Foto: Collage NR

