Die schönste Katze in Neuburg: Endspurt für das NR-Voting

Endspurt für das Voting der Neuburger Rundschau: Noch bis Montag können Nutzerinnen und Nutzer über die schönste Katze im Raum Neuburg abstimmen. Noch ist alles möglich.

Der Weltkatzentag am Dienstag, 8. August, rückt näher - und damit heißt es auch Endspurt für die Abstimmung der Neuburger Rundschau. Bis zum kommenden Montag, 7. August, 10 Uhr, können Sie noch Ihre Stimme abgeben für die in Ihren Augen schönste Katze im Raum Neuburg. Rund 2500 Nutzerinnen und Nutzer haben bereits am Online-Voting teilgenommen und sich für eine der 60 Stubentiger entschieden.

NR-Voting: Die schönste Katze im Raum Neuburg

Am Freitag führt eine Katze relativ klar, jedoch nicht uneinholbar. Eine Teilnehmerin, die mit ihrer Katze zwischenzeitlich mit deutlichem Abstand vorn lag, musste aufgrund von Unstimmigkeiten in der Abstimmung disqualifiziert werden. (AZ)

61 Bilder Stimmen Sie ab: Welche Katze ist die schönste im Raum Neuburg? Foto: Collage NR

