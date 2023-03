Die schönsten Bücher der Welt kommen nach Neuburg

Jedes Jahr werden Bücher ausgezeichnet, die ein besonderes Design aufweisen. Die Wanderausstellung macht auch Halt in Neuburg - mit Bar und Musik.

Da gibt es inhaltlich schöne Bücher, mit Geschichten, die zu Tränen rühren, zum Nachdenken anregen oder vor Romantik seufzen lassen. Und dann gibt es Bücher, die optisch wunderschön sind, ein ausgefallenes Cover haben, besondere Schriftarten beinhalten, auf hochwertiges Papier gedruckt sind. Wahre Meisterwerke in der Handwerkskunst. Genau diese Bücher werden in Deutschland und weltweit einmal im Jahr ausgezeichnet. Die prämierten Werke kommen jetzt zu einer Ausstellung nach Neuburg.

Schon im vergangenen Jahr hatten die außergewöhnlichen Bücher Tobias Albrecht vom Neuburger Brückenkollektiv in ihren Bann gezogen. Kurzerhand organisierte er eine Ausstellung in den Räumen des Kollektivs und zeigt die 25 schönsten Bücher Deutschlands. Schon damals hatte er die Idee, eine größere Ausstellung rund um das Thema ins Leben zu rufen, spielte sogar mit dem Gedanken, eine ganze Woche dem Thema Design zu widmen und Seminare anzubieten.

Diese Idee hat Albrecht zwar nach wie vor im Kopf, vorerst wird es aber nun einen Kompromiss aus beiden Varianten geben. Weil er in diesem Jahr nicht nur die schönsten Bücher Deutschlands zeigen will, sondern auch die schönsten der Welt, hat er sich für das Marstall-Foyer als Ausstellungsort entschieden. In dem lichtdurchfluteten Gang sollen die Werke, die für ihre äußere Gestaltung und Herstellung ausgezeichnet wurden, präsentiert werden. Zudem hat Albrecht ein Konzept entwickelt, mit dem er den ganzen Ausstellungsraum nutzen kann: "Die Kategorien, nach denen bewertet wurde, sollen wie gefaltete Seiten von der Decke hängen. Man soll ganz in diese Welt eintauchen können."

Schönste Bücher der Welt im Marstall in Neuburg ausgestellt

Zu sehen sein, werden insgesamt 39 Werke: die schönsten 25 Bücher aus Deutschland und die 14 schönsten aus der ganzen Welt. Diese werden aus den nationalen Gewinnern ausgewählt, wie Albrecht weiß: "Zuerst werden die Bücher in einem Land miteinander verglichen, die Gewinner dürfen dann im Wettbewerb um die schönsten Bücher der Welt mitmachen." Kategorien sind unter anderem das Design des Covers, die Papierqualität, aber auch, ob der Inhalt durch die Buchgestaltung gut aufgegriffen wurde. Das Buch an sich solle eben als Gegenstand ein Gesamtkunstwerk sein.

Für die Eröffnungsfeier hat sich Albrecht zudem ein Rahmenprogramm überlegt, das auch junge Leute das Buchdesign näher bringen soll. Dafür hat er auch Kulturpreisträger Simon Seißler (DJ Bhed) eingeladen, der sich am Pult ein Programm überlegt, das zur Ausstellung passt. Den Nachwuchs im Bereich Gestaltung anzulocken ist Albrecht wichtig, schließlich zeige die Buchauswahl, was gerade Trends auf dem Design-Markt seien, bewertet von einer Jury, die "die Spitze der Spitze auf dem Markt" ist.

Info: Die Ausstellungseröffnung findet am 11. März um 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, DJ Bhed wird für Musik sorgen, außerdem wird eine Bar aufgebaut. Am 12. März ist die Ausstellung ab 10 Uhr geöffnet, vom 15. bis 25. März wird die Ausstellung in den Bücherturm verlegt.