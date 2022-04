"Die Show beginnt": Das ist der neue Leiter des BRK-Rettungsdienstes

Marc Pickl ist der neue Chef des Rettungsdiensts im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. Warum sein Werdegang Bücher füllen könnte und sein Beruf vielmehr Berufung ist.

Es ist eigentlich ein trauriges Ereignis, das Marc Pickl vor zehn Jahren nach Neuburg führte – doch alles im Leben hat bekanntlich einen Sinn. Damals arbeitete er bei Airbus in Ottobrunn als Rettungsassistent. Dann wurde sein Vater krank und um seine Mutter zu unterstützen, suchte der gebürtige Mittelfranke nach einer heimatnahen Stelle. Die einzig zu diesem Zeitpunkt ausgeschriebene im Umkreis von 100 Kilometern war beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. Er bewarb sich und wenige Tage später meldete sich Peter Erdle, damals Rettungsdienstleiter, bei Pickl und lud ihn zum Vorstellungsgespräch ein. Das war 2012 – und nun hat er die Nachfolge von Erdle angetreten, der sich Ende März in den Ruhestand verabschiedet hat.

Angst hatte Marc Pickl vor dem Posten als Rettungsdienstleiter nicht – allerdings einen gesunden Respekt vor der neuen Aufgabe. „Als ich vor der Bürotür stand und meinen Namen gelesen habe, habe ich kurz Luft geholt und in Gedanken gesagt: ,Okay, die Show beginnt’.“ Drei Monate dauerte die Übergabe zwischen dem 44-Jährigen und seinem Vorgänger Peter Erdle, der sich wie berichtet, vergangene Woche nach über 40 hauptamtlichen Jahren beim Roten Kreuz in den Ruhestand verabschiedet hat. „Ich habe ihm viel zu verdanken“, sagt Pickl. Der 64-Jährige habe ihn mit seiner väterlichen Art an die Hand genomen, ihm alles gezeigt, gute Gespräche mit ihm geführt. „Das war sehr wertvoll und ich fühle mich gut gerüstet.“

BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen: Marc Pickl ist neuer Rettungsdienstleiter

Als Pickl sein Abitur in der Tasche hatte, gab es mehrere Berufe, die ihn interessierten. Erst war es der Luft- und Raumfahrtingenieur, dann stand der Flugzeugelektroniker ganz oben auf der Liste. „Die Cousine meiner Mutter sagte zu mir, dass ich erstmal arbeiten soll, denn rumlungern ist nicht“, erzählt Pickl und lacht. Dann kam das Rote Kreuz ins Spiel und er fuhr zwei Tage lang beim Rettungsdienst in Treuchtlingen mit – und es gefiel ihm. „Meine einzige Frage danach war nur: Kann man das lernen?“ Pickl rief den dortigen Rettungsdienstleiter an und vereinbarte einen Termin. „Ich habe meinen Ausbildungsvertrag quasi per Handschlag geschlossen, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.“ Und in Lauf an der Pegnitz startete er seine Ausbildung zum Rettungsassistenten. Das ist über zwei Jahrzehnte her und bis zum Jahr 2012, als er schließlich nach Neuburg kam, ist Pickl ziemlich rumgekommen in der Bundesrepublik. Er machte Fortbildungen, um selbst aus- und weiterbilden zu können, darunter in Heilbronn.

Dann zweifelte Pickl das erste Mal an seinem Beruf. Auslöser war der Suizid einer Kollegin. Er war damals vor Ort im Einsatz. „Es war so surreal, wir haben kurz zuvor noch miteinander gesprochen und alles war normal“, sagt er sichtlich gerührt. Im Anschluss nahm er sich für einige Monate eine Auszeit, dachte viel nach, sortierte sich und versuchte, sich darüber klar zu werden, ob er weiterhin im Rettungsdienst arbeiten will. „Aber irgendwann machte es Klick und ich wusste, dass das mein Beruf, vielmehr einfach meine Berufung ist.“

Marc Pickl folgt auf Peter Erdle als neuer Rettungsdienstleiter beim Roten Kreuz Neuburg-Schrobenhausen

Pickl arbeitete dann zwar wieder als Rettungsassistent – allerdings in einer ganz anderen Sparte. Er ging zur Firma FAI rent-a-jet, eine auf Bedarfsflüge orientierte Fluggesellschaft mit Sitz in Nürnberg. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf VIP- und Express-Kurier-Flüge sowie den Transport von Intensivpatienten per Ambulanzjet spezialisiert. „Was ich da alles erlebt habe, da könnte ich ein Buch schreiben“, sagt der 44-Jährige. Er habe unter anderem schon mit dem Leibarzt vom ehemaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin zusammengearbeitet.

Ein paar Jahre bildete er im Anschluss zivil Sanitäter bei der Bundeswehr an mehreren Standorten in der Oberpfalz aus und arbeitete danach bei einem amerikanischen Sicherheitsunternehmen als Medical Staff – und am 15. Juni 2012 begann er seinen Weg beim Neuburg-Schrobenhausener Kreisverband.

Seit zehn Jahren beim Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen: Marc Pickl verantwortet in Zukunft den Rettungsdienst im Landkreis

Sein erster großer Wurf, gemeinsam mit seinem jetzigen Vorgänger Peter Erdle sowie dem damaligen Kreisgeschäftsführer Robert Augustin war es, den Kreisverband ab 2014 zum Ausbildungsstandort für Notfallsanitäter zu machen. „Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.“ Pickl stieg im Anschluss zum Wachleiter in Neuburg auf und legte zudem ein Studium der Medizinpädagogik mit Masterabschluss ab – was auf seine Tätigkeit als Ausbilder zurückgeht, aus der er aber im Zuge der neuen Aufgaben ausgestiegen ist. „Ich weiß, ich bin verrückt, aber nicht irre“, sagt er und lacht. Unter insgesamt 17 Bewerbern setzte er sich schließlich durch und trat vergangene Woche die Nachfolge von Erdle als Rettungsdienstleiter an.

Natürlich habe er überlegt: „Kann ich das? Bin ich der Richtige?“ Schließlich übernehme er eine andere Form der Verantwortung, wie etwa zuvor als Wachleiter. Aber nach vielen bestärkenden Gesprächen mit seinen Kollegen, Freunden und Familie reichte er schließlich seine Bewerbung ein. „Eine große Instanz, die ich für mich habe, ist der Spiegel, in den ich jeden Tag schaue“, sagt Pickl.

BRK-Rettungsdienstleiter Marc Pickl arbeitete schon mit Leibarzt von Boris Jelzin

Ganz wichtig sei ihm die Kommunikation mit seinen Mitarbeitern. „Ich bin der humorvolle Typ, man wird mich nie schreien hören, denn das bedeutet Kontrollverlust, aber ich will, dass man immer mit mir redet, wenn etwas ist, egal was.“ Daher sei, wie auch bei seinem Vorgänger, die Bürotür stets offen, „außer bei Videokonferenzen“, sagt er und lacht. Mit seinem Team will er den Rettungsdienst im Kreisverband in die Zukunft bringen, die Ausbildung weiterentwickeln, alles nach dem selbst gesetzten Prinzip: „Bewährtes bewahren mit Blick in die Zukunft.“

Pickl ist stolz auf sein Team, das aus 100 Ehren- und Hauptamtlichen besteht. „Das sind hoch qualifizierte, tolle Leute“, sagt er und ergänzt: „Und hinter jedem und hinter jeder steckt ein Mensch, das darf man nie vergessen.“ Generell sei es auch der Mensch, der bei ihm stets im Vordergrund steht, egal ob unter den Kollegen oder vor Ort bei Einsätzen. „Und es gibt keine schönere Bestätigung, als jemandem helfen zu können.“ Immer wieder erlebten er und seine Kollegen Dankbarkeit und Wertschätzung – auch außerhalb von Einsätzen. „So hat uns einmal ein Herr während eines Einsatzes warme Waffeln gebracht, ein anderes Mal eine Frau große Eisbecher und einmal hat jemand die Rechnung beim Bäcker übernommen – und alle drei haben es mit den Worten ,Schön, dass es euch gibt’ gemacht.“ Und genau wegen diesen Momenten „liebe ich meinen Beruf“.