Neuburg

vor 49 Min.

Die Spargelstecher der Kastlmühle bei Sinning sind seit 50 Jahren aktiv

Plus Familie Degenmeier baut die weißen Edelweißstangen seit 50 Jahren auf einem Feld in Sinning an. Der Erzeugerverband preist hingegen die „Flugsandböden mit Schluff und Lehm“

Von Winfried Rein

Nicht nur in Schrobenhausen wird Spargel angebaut, auch im Raum Neuburg gibt es Spargelfelder. Dass ein großer Betrieb aus dem Kreis Aichach-Friedberg die Ernte an etlichen Standorten vorzeitig eingestellt hat, ficht Wolfgang Degenmeier nicht an. Zu seiner Kastlmühle bei Sinning gehört auch ein kleiner Spargelanbau.

