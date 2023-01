Die Sternsinger im Raum Neuburg halten heuer noch Distanz

Plus Missionswerk und Pfarreien wollen bei den Sternsingern Konflikte vermeiden. Die Drei Könige sollen auch heuer noch Abstand halten.

Sie bringen Weihrauch, Lieder und die frohe Botschaft – und dürfen doch nicht ins Haus. Die Sternsinger sollen auch heuer Abstand halten und vor der Türe stehen bleiben. „Der Schutz vor Covid und anderen Infektionskrankheiten hat einfach Priorität“, betont die Neuburger Gemeindereferentin Anne Strahl.