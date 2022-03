Die Straftaten in Neuburg steigen leicht an

Es ist eine positive Nachricht in einem negativen Bereich: Die Kriminalität in Neuburg ist auf einem niedrigeren Niveau als in Bayern. Aber manches entwickelt sich negativ.

Ist Neuburg eine sichere Stadt? Diese Frage mag plakativ erscheinen und obliegt dem persönlichen Empfinden, doch eine statistische Bilanz erlaubt dennoch zumindest aus Sicht der Zahlen eine Antwort auf diese Frage: Denn mit 3371 Straftaten pro 100.000 Einwohner lag Neuburg im vergangenen Jahr spürbar unter dem bayernweiten Durchschnitt. Dieser liegt mit 4138 Straftaten pro 100.000 Einwohner nämlich mit fast 1000 Straftaten über dem Neuburger Wert.

Diese Zahl geht aus der Sicherheitsbilanz des Polizeipräsidiums Neuburg hervor, das die Kriminalitätsentwicklung in Neuburg aus dem Jahr 2021 analysiert. Und obwohl die Stadt im Vergleich mit Bayern gut abschneidet, ist die Entwicklung in Neuburg leicht negativ zu bewerten. Denn mit 2120 Straftaten im Jahr 2021 haben die Delikte im Vergleich zu 2020 leicht zugenommen (Anstieg um 2,1 Prozent, also 45 Straftaten). Dies ist laut Polizei aber ein geringer Wert, der die Schlussfolgerung zulasse, dass die Anzahl der Straftaten annähernd gleichgeblieben ist.

Dies zeigt sich auch, wenn man die Straftaten in den einzelnen Gemeinden um Neuburg betrachtet. Für diese sowie für die Stadt Neuburg selbst, berechnet die Polizei einen Index, der als Sicherheitsgradmesser einer Region dient und sich – wie bereits erwähnt – an den Straftaten pro 100.000 Einwohnern orientiert. Der Index liegt für Neuburg bei 53 (2020: 49). In Bergheim liegt er bei 18 (17), in Burgheim bei 15 (14), in Ehekirchen bei 12 (11), in Karlshuld bei 20 (14), in Königsmoos bei 15 (16), in Oberhausen bei 17 (17), in Rennertshofen bei 12 (13), in Rohrenfels bei 20 (13) und in Weichering bei 16 (26). Während also die beiden Gemeinden Karlshuld und Rohrenfels sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar negativ entwickelt haben, ist die Gemeinde Weichering der Spitzenreiter, was eine positive Veränderung angeht. Die Polizei gibt an, dass laut dieser Häufigkeitszahl die Gemeinden Ehekirchen und Rennertshofen am sichersten sind.

Straftaten in Neuburg gehen leicht nach oben

Von den insgesamt 2120 Straftaten konnten 1557 Fälle aufgeklärt werden. Damit liegt die Quote bei 73,4 Prozent. Auch dieser Schnitt liegt über dem bayernweiten Wert, der sich „nur“ bei 68,1 Prozent befindet. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Aufklärungsquote im Raum Neuburg allerdings um 0,6 Prozent zurück. Außerdem hat sie Polizeiinspektion Neuburg erfasst, um welche Delikte es sich genau bei den Straftaten im vergangenen Jahr handelte. An der traurigen Spitze stehen Körperverletzungen mit insgesamt 472 Vorfällen. Davon waren 240 Vorfälle sogenannte einfache Körperverletzungen, bei 74 Vorfällen handelt es sich um schwere Körperverletzungen.

An zweiter Stelle stehen Diebstähle mit insgesamt 318 Vergehen. Davon waren 211 Vorfälle sogenannte einfach Diebstähle, bei 107 Straftaten handelte es sich um schwere Diebstähle.

Straftaten, bei denen es sich um Vermögens- und Fälschungsdelikte handelt, wurden im vergangenen Jahr 285-mal begangen. Dabei handelte es sich in 174 Fällen um Betrug. Außerdem verzeichnete die Neuburger Polizeiinspektion 279 Sachbeschädigungen und 173 Rauschgiftdelikte. In fast allen Bereichen war ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr 2020 zu verzeichnen. Lediglich in den Bereichen „Betrug“, „Sachbeschädigungen“ und „Rauschgiftdelikte“ gab es im vergangenen Jahr mehr Straftaten als im Jahr 2020.

Weniger Straftaten in Neuburg als im bayerischen Durchschnitt

In den weiteren Ausführungen analysiert die Neuburger Polizeiinspektion die einzelnen Deliktsbereiche. Im Rahm der sogenannten Schwerkriminalität wurden 90 Fälle angezeigt, die sich um „sexuelle Selbstbestimmung“ drehen. Davon fielen 32 Fälle in den Bereich sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung. Die Polizei verzeichnete in diesem Bereich einen Anstieg von 91,4 Prozent. Die Zahl der Körperverletzungen und Raubdelikte sowie weiterer sogenannter Rohheitsdelikte ist mit 472 Fällen im Vergleich zu 2020 leicht gesunken (2020: 490). Körperverletzungen wurden in 340 Fällen begangen, davon konnten 95,6 Prozent aufgeklärt werden.

Im Bereich der Straßenkriminalität, der alle Straftaten auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen zugeordnet werden, gab es eine positive Entwicklung. Die Zahl blieb mit 288 Vorkommnissen auf etwa dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Vor allem im Bereich der gefährlichen Körperverletzung auf Straßen war ein Rückgang von 30,7 Prozent zu verzeichnen. Die Zahlen an Einbrüchen in Wohnhäusern und Wohnungen stiegen im Jahr 2021 auf 8 von zuletzt 5 Taten aus 2020 an. Dennoch ist dieses Niveau immer noch sehr niedrig, teilt die Polizei mit und vermutet einen direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 65 Fahrraddiebstähle von der Neuburger Polizei aufgenommen. Die Aufklärungsquote lag hier allerdings nur bei 7,7 Prozent. Einen leichten Anstieg gab es im Bereich der Rauschgiftkriminalität. Dort wurden 173 Fälle verzeichnet (2020: 151). Auch hier sind die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren aber verhältnismäßig gering, was die Polizei ebenfalls der Corona-Pandemie zuschreibt. Die Aufklärungsquote lag hier bei 84,4 Prozent. Der Großteil der Fälle ereignete sich im Stadtgebiet Neuburg. Bei mehr als der Hälfte der Fälle war Cannabis im Spiel.

Schrobenhausen mit deutlich weniger Straftaten

Insgesamt ermittelte die Polizei im Jahr 2021 in ihrem Dienstbereich 1118 Tatverdächtige, davon 839 männlich und 279 weiblich. 262 davon waren unter 21 Jahre alt und unter diesen Personen 53 Kinder (104 Jugendliche). 34,5 Prozent aller Tatverdächtigen waren nichtdeutscher Herkunft.

In Schrobenhausen wurden im Jahr 2021 insgesamt 749 Straftaten gemeldet, das bedeutet im Vergleich zu 2020 einen erneuten Rückgang um gut 17 Prozent. Die Aufklärungsquote liegt mit 70 Prozent weiterhin auf dem Vorjahresniveau. Ein wesentlicher Grund für die niedrigen Belastungszahlen dürfte erneut in den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu suchen sein.

Bei rund 23 Prozent aller Straftaten handelte es sich um Sachbeschädigungen, bei 19 Prozent um Diebstahlsdelikte. Dem Bereich der Rohheitsdelikte waren rund 16 Prozent zuzuordnen. Einzig bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten ist eine Steigerung zu verzeichnen, der Anteil an allen Straftaten beträgt mit 112 Fällen rund 15 Prozent und hat damit eine Steigerung um knapp 8 Prozent erfahren.

Mit 2134 Straftaten pro 100.000 Einwohner liegt Schrobenhausen wie auch Neuburg deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt. Die höchste Kriminalitätsbelastung trifft wie auch schon im Jahr 2020 die Stadt Schrobenhausen, die niedrigste im vergangenen Jahr die Gemeinden Berg im Gau, Gachenbach und Langenmosen.