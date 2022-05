Die Stricklieseln aus dem Neuburger Bürgerhaus

Plus Seit 2017 treffen sich die Seniorinnen immer dienstags im Ostend. Sie stricken aber nicht nur im Bürgerhaus, sondern sogar im Flugzeug.

Beim Betreten des Bürgerhauses am Ostend hört man bereits das fröhliche Geplauder der Frauen. Zu vierzehnt sitzen sie an diesem Dienstagnachmittag beisammen und lassen die Stricknadeln zwischen ihren Händen klappern. Von der Mütze bis zum Pullover, vom Einkaufsnetz bis zu einem Paar Socken – die Seniorinnen stricken alles Mögliche und helfen sich dabei gegenseitig aus.