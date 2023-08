Neuburg

Die Uhr am Neuburger Bahnhof läuft wieder

Plus Zehn Jahre stand die Uhr am Bahnhof Neuburg still. 20 Minuten dauerte es, bis Benjamin Hauber sie repariert hatte. Wie einfach es am Ende war, überraschte alle Beteiligten.

Von Barbara Wild

Am Ende dauerte es ziemlich genau 20 Minuten, dann war ein seit zehn Jahren bestehendes Problem in der Stadt Neuburg behoben. Denn seit 2013 steht die Uhr am Bahnhof still. 9.44 Uhr muss es gewesen sein, als die Deutsche Bahn einst der Uhr den Strom abdrehte. Denn seitdem zeigte die klassische Bahnhofs-Funkuhr mit Herzzeiger der Marke Telenorma genau diese Uhrzeit. Fahrgäste, Passanten und Menschen in Neuburg störte, dass die Uhr unter dem Dachvorstand nicht lief. Benjamin Hauber aus Weilheim löste das Problem nun überraschenderweise innerhalb kürzester Zeit – und machte viele Menschen sehr glücklich.

Ein kleiner, schwarzer Koffer. Darin ein Kasten – nicht einmal so groß wie eine Packung Knäckebrot. Und eben das Fachwissen, wie man die alte Bahnhofsuhr wieder zum Laufen bringt. Das alles hatte Benjamin Hauber, Uhrmachergeselle und hauptberuflich Reparateur im Deutschen Museum in München, im Gepäck, als er um 11.27 Uhr mit dem Zug am Neuburger Bahnhof ankam. Drei Stunden Anfahrt hatte er auf sich genommen, seinen Feiertag geopfert, um die Uhr wieder zum Laufen zu bringen. "So 40 bis 50 Stück dieses Fabrikats habe ich schon repariert", sagt er. Sogar zu Hause hat der Tüftler eine hängen. Beste Voraussetzungen also, auch das Exemplar in Neuburg wieder gangbar zu machen.

