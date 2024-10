Die Ursulinen gründeten vor 300 Jahren eine „Frauenbewegung“ in Neuburg

Ihr Kloster hatte zwar nur gut 100 Jahre Bestand, aber die Ordensfrauen der Ursulinen haben große Spuren in Neuburg hinterlassen. „Man könnte sie als Pionierinnen der Emanzipation und des freien Denkens bezeichnen“, findet Stadtpfarrer Herbert Kohler. Angesichts dieses Prädikats und der starken Werbung füllte sich der Heilig-Geist-Saal bis auf den letzten Platz, als Rita Juliane Kunze einen Vortrag über die Ursulinen hielt. Über „eine begeisternde Resonanz“ freute sich der ehemalige Notar Udo Leitenstern im Namen der Katholischen Erwachsenenbildung KEB.

Die Ursulinen in Neuburg haben wertvolle Messgewänder angefertigt

Juliane Kunze ist prädestiniert für das Thema: Sie ist im Ursulinengymnasium Straubing zur Schule gegangen und hat später viele Jahre im Neuburger Descartes-Gymnasium Ethik unterrichtet. Immer wieder formuliert sie ihre Hochachtung vor den Ursulinen. Neben den kunstvoll gestickten Altar- und Messgewändern hätten die Ordensfrauen mit ihrer pädagogischen Arbeit und ihren spirituellen Anregungen einen Geist der Aufklärung geschaffen.

Mit Liebe, Geduld, Harmonie und Verständnis, den Leitlinien der Ur-Gründerin Angela von Merici (1474-1540), habe sich das Neuburger Kloster sofort gut entwickelt. Die Nonnen seien zum Teil adelige Damen gewesen, vermögende Frauen, die Besitz ins Kloster mitgebracht haben. Zur Blütezeit seien 96 Nonnen und 40 Kostschülerinnen verzeichnet gewesen. Das Kloster war von Kurfürst Johann Wilhelm gestiftet und mit der Kirche vor den Toren der Altstadt gebaut worden. Heute befinden sich dort das Studienseminar mit Kinderhort, die Grundschule, Räume für das Gymnasium sowie die Verwaltung der Seminarstiftung.

Icon Vergrößern Die Ursulinen aus Straubing schauten sich 2013 im Studienseminar, ihrem früheren Mutterkloster, um. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Die Ursulinen aus Straubing schauten sich 2013 im Studienseminar, ihrem früheren Mutterkloster, um. Foto: Winfried Rein

Als tatsächliche Stifterin des Neuburger Ursulinenklosters gilt Kurfürstin Elisabeth Amalia Magdalena von Hessen-Darmstadt. Angetan von der Arbeit der Ordensfrauen in Düsseldorf, wünschte sie sich einen Konvent auch an ihrem Witwensitz in Neuburg. Ihr Sohn Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz, und die Oberin stimmten zu.

1697 kam der Gründungskonvent mit den ersten sechs Schwestern nach Neuburg, ein Jahr später wurde der Grundstein des Klosterbaus gelegt, 1700 zur Klosterkirche. Die Ursulinen unterrichteten in Volks- und Sonntagsschulen, in einer Kostschule und in einem „höheren Mädcheninstitut“. Man könne von einem „reinen Schulzentrum sprechen“, so Juliane Kunze. Die Bildung und Erziehhung von Mädchen zu selbstständig denkenden jungen Menschen lag den Ursulinen am Herzen. Sie waren keine „Betschwestern“ und wollten auf Augenhöhe mit den in Neuburg vertretenen Jesuiten sein. „Das Bahnbrechende der Ursulinen war, dass es eine volle Schulbildung für Mädchen gegeben hat“, so Heimathistoriker Wolfgang Kaps.

Die Zeit der Ursulinen in Neuburg endete 1813

Die segensreiche Arbeit der Klosterfrauen beeinflusste die Neuburger Gesellschaft. Ihre Zeit endete 1813, als auch das Neuburger Kloster mit der Säkularisation aufgelöst wurde. Im Oktober 1813 erhielt das Kloster den Auflösungsbescheid. Drei Jahre später zog das Studienseminar in das ehemalige Kloster ein. Die letzte Oberin und ihre Mitschwestern waren in ein Haus in der Herrenstraße gewechselt.

Geblieben von den Ursulinen sind auch ihre kunstvollen Stickereien. Klosterschwestern fertigten die Altar- und Messgewänder in monatelanger Nacht- und Feinarbeit, oft bei Kerzenschein. „Schauen Sie sich diese Kunstschätze an“, empfiehlt Juliane Kunze. Die prachtvollen Werke wie der Ursulaornat oder der Augustinus-Zyklus befanden sich lange Zeit im Studienseminar. Als das Seminar die Räume brauchte und der Ursulinenfonds den Unterhalt nicht aufbringen konnte, wanderten die restlichen Exemplare ins Schlossmuseum. Dort können die weitgehend restaurierten Paramente und Antependien im dritten Stock des Ostflügels besichtigt werden.

Die Geschichte der Neuburger Ursulinen begeistert Stadtpfarrer Herbert Kohler. Genau genommen habe Angela Merici im 16. Jahrhundert eine Laienbewegung begründet mit Frauen, die sich regelmäßig trafen und frei redeten, „während sich gleichzeitig die Kleriker zerfleischten.“ Wenn Theologen nicht weiterkämen und durch solche Gruppen geistliche Gemeinschaft und Aufbruch entstehe, so Pfarrer Kohler, „dann ist das eine hoffnungsvolle Botschaft.“