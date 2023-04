Die "verrückten Radler" aus dem Elsass machen Station in Neuburg

43 Gymnasiasten und Begleiter aus dem Elsass radeln 1000 Kilometer in zehn Tagen. Nun haben sie Station in Neuburg gemacht.

43 Gymnasiasten und Begleiter aus Bischweiler im Elsass machten am Freitag in Neuburg Station. Die sportlichen Franzosen radeln 1000 Kilometer in zehn Tagen bis nach Wien. "Wir sind die Verrückten", sagte Deutschlehrer Jean-Michel Iltis. "Aber positiv verrückt." Die Schüler radeln während der Unterrichtszeit und müssen vorher fleißig trainieren.

Radler aus dem Elsass machen Station in Neuburg

In Donauwörth erwischte sie ein starker Regenschauer, in Neuburg gab es warme Gulaschsuppe und Grüße von Bürgermeister Hans Habermeyer. Die Radler des Lycée André Maurois und ihre Lehrer stärken auf der Tour ihren Gemeinschaftsgeist. 2022 war die Normandie das Ziel, 2024 soll es nach Istanbul gehen. Aber in Neuburg - bereits 2010 ein Ziel - "war es ein supermäßiger Empfang". Text/Foto: Winfried Rein