Die Wahrzeichen in und um Neuburg dürfen wieder leuchten

Plus Lange blieben sie in der Dunkelheit versteckt. Jetzt dürfen die Wahrzeichen in Neuburg und der Umgebung wieder leuchten. Gleich zwei Schlösser erstrahlen so in neuem Glanz.

Von Anna Hecker

Neuburg darf wieder zeigen, was es hat: Nach Monaten des Energiesparens, in denen öffentliche Gebäude nicht beleuchtet werden dürfen, richtet sich das Licht nun wieder auf die imposanten Bauten. Die Wahrzeichen der Stadt durften seit August 2022 nicht angestrahlt werden. Bereits im April fiel das Verbot der nächtlichen Beleuchtung, jetzt hat sich auch der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung dafür entschieden, die Lampen wieder anzuknipsen.

Zunächst stellte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Zahlen vonseiten des Stadtmarketings vor, welche Kosten durch die Beleuchtung des Schlosses, der Hofkirche und der Kirche Heilig Geist in Neuburg entstehen. Insgesamt komme man dabei auf eine jährliche Summe von rund 2400 Euro. "Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses", meinte Gmehling.

