Die "Werbehexen" kommen in die Grundschule im Englischen Garten

Neuburger Schülerinnen und Schüler dürfen eine besondere Lesung der Autorin Karin Burger besuchen. Dabei lernen sie auch etwas über die eigenen Eltern.

Wie geht man mit Werbung und lockenden Angeboten um? Um diese Frage dreht sich ein Roman, der Neuburger Schülerinnen und Schülern bei einer besonderen Lesung vorgestellt wurde. Die Autorin Karin Burger stellte allen vierten Klassen der Neuburger Grundschule im Englischen Garten bei einer Lesung ihr Buch „Leo, Hanna und die Werbehexen“ vor. Das Werk reifte ganze zwölf Jahre bis es nun in gedruckter Form mit zauberhaften Bildern der Illustratorin May Aurin zu den interessierten Kindern in die Schule kam.

Fasziniert lauschten die Schülerinnen und Schüler den Geschichten, in denen die beiden Hauptfiguren, Leo (5 Jahre alt) und Hanna (9 Jahre alt), ganz bewusst lernen, den Werbehexen nicht zu verfallen. Auch die Eltern der beiden Kinder sind nicht immer gefeit vor den Verführungen und Tricks der dargebotenen Waren und müssen ganz schön aufpassen, nicht darauf hereinzufallen.

Autorin Karin Burger stellt Roman in Neuburger Grundschule vor

Gemeinsam begeben sie sich auf die Spuren der Werbefeen und laden alle Zuhörerinnen und Zuhörer zum Mitmachen ein. Das Aufspüren der Werbefeen wurde durch die symbolische Übergabe eines Handschuhs eingeleitet. Mit den Worten „Pass auf, dass dich die Werbehexen nicht verführen!“ verabschiedete sich die Autorin, die den Kindern vermittelte, dass sie glücklich sei, in der Schule ihr Buch vorstellen zu dürfen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch