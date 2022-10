Neuburg

vor 51 Min.

Die Wirtschaftsjunioren Neuburg: Seit 50 Jahren Netzwerk und Expertise

Plus Die Wirtschaftsjunioren Neuburg feiern einen runden Geburtstag. Erinnerungen daran, was sichi n den vergangenen 50 Jahren seit ihres Bestehens in der Stadt geändert hat.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Bei runden Geburtstagen schaut man gerne zurück. Könnte man die Zeit um 50 Jahre zurückdrehen, würde man eine Stadt Neuburg mit ganz anderer wirtschaftlicher Umgebung vorfinden. Gerhard Weiß, einer der Gründungsmitglieder der Wirtschaftsjunioren, erinnert sich noch sehr lebhaft an diese Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen