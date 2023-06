Die Yogatage locken Hunderte an Neuburgs schönste Plätze

Die Yogatage in Neuburg sind auch in der zweiten Auflage ein Erfolg, wie die Zwischenbilanz der Organisatoren verrät. Warum das Konzept aufgeht.

Pianoklänge hallen über den Innenhof, der Himmel strahlt noch in klarem Blau. Die zehn Teilnehmer der Yogastunde haben ihre Matten ausgerollt, ihre Utensilien in Reichweite postiert und sind in gespannter Erwartung. Die Augen geschlossen, die Welt draußen lassen, innere Ruhe finden und entspannen – das ist ihr aller Ziel. "Yin Yoga und Pianohealing", heißt die Kursstunde, die im Rahmen der Neuburger Yogatage angeboten wird – ein Angebot, dass mehr denn je den Zeitgeist trifft.

Die heilende Wirkung von Yoga und die positiven Auswirkungen auf den Körper in einer schnelllebigen, von Hektik und Leistungsprinzip geprägten Welt macht das Konzept immer beliebter, und die Yoga-Begeisterung ist in Neuburg längst spürbar. "Yoga ist natürlich auch Sport, aber viel mehr", erklärt Lehrerin Birgit Bach. Es gehe um Kraft und Beweglichkeit, Stressabbau und Körperhaltung. "Bei dieser Praxis führt der Atem die Bewegung an, was einen inneren Ausgleich möglich macht. Beim Sport ist das genau andersherum." Yoga sei im Grunde auch eine Lebenseinstellung.

Entspannung und das Yoga-Erlebnis an einem besonderen Ort: Yogatage in Neuburg

So tief möchte vielleicht nicht jeder Teilnehmer der insgesamt über 150 Kurse einsteigen, doch mitmachen wollen immer mehr. Stets finden die Kurse an einem ungewöhnlichen und besonderen Ort im Freien statt – diesen Sonntag im Innenhof der Maria-Ward-Realschule mit Blick auf die Apsis der Hofkirche. Ein Konzept, das schon vergangenes Jahr über tausende Teilnehmer angesprochen hat. Und auch in der zweiten Auflage sind die Yogatage ein Erfolg. 2024 – so viel ist jetzt schon klar – wird das Programm fortgeführt.

"Viele Teilnehmer kommen auch aus Ingolstadt und Schrobenhausen, weil sie das Angebot im Freien sehr schätzen", sagt Claudia Heindl, die zusammen mit ihrer Schwester Liza und dem Stadtmarketing Neuburg die Reihe konzipiert. Auf der Terrasse des Burgwaldhofs, am Wittelsbacher Golfclub, auf der Wiese des Brandl-Bads, im Museumshof, mitten im Englischen Garten oder auf dem Pferdehof von Anton Lageder – die beiden Schwestern, die eigentlich hauptberuflich im Familienunternehmen Haindl Druck und Werbung tätig sind, sind Neuburgerinnen und kennen die schönen Ecke der Stadt. Sie praktizieren selbst beide Yoga und, "weil alles sich irgendwie so gefügt hat", organisieren sie nun zum zweiten Mal die Yogatage und haben zwischenzeitlich das Studio Aurum Loft in Rödenhof eröffnet.

Auch 2024 soll es die Yogatage in Neuburg wieder geben

Auftakt war am 7. Mai auf der Wiese im Brandlbad. Das Wetter spielte mit an diesem frischen Morgen, und das Bad gehörte ganz allein den Yogaschülern. Besondere Orte, besondere Zeiten, Ruhe, Entspannung und viel frische Luft. Leider konnten einige Stunden dann nur im Aurum Loft stattfinden, weil im Mai das Wetter nicht mitspielte. Trotzdem haben bereits knapp 400 Teilnehmer die Bewegung auf der Matte unter freiem Himmel genossen. Dankbar sind die Heindl-Schwestern, wie offen sich die Partner gezeigt haben, ihre schönen Lokalitäten für Kurse zur Verfügung zu stellen.

Claudia Heindl organisiert zusammen mit ihrer Schwester Liza die Yogatage. Foto: IHK

In der zweiten Hälfte der Yogatage warten noch weitere Höhepunkte: Am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende, wird die besonders hohe Energie des Tages für einen 150-minütigen Kurs mit Piano-Begleitung im Schachbretthof der Maria-Ward-Schule genutzt. Aber es gibt auch besondere Meditationskurse wie das Yoga Nidra – eine Art Hinführung zur Tiefenentspannung. Der anerkannte Yoga-Ausbilder Richard Hackenberg kommt zu einem Asana Session am 1. Juli, dieses soll speziell Spannungen im Nacken und Schulterbereich lösen. Vorträge, Kochkurse und Kräuterwanderungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Ein ganzer Yogatag für den guten Zweck am 25. Juni: Der Karuna Yoga Day

Einen ganzen Yogatag am Sonntag, 25. Juni, organisiert für einen guten Zweck Monika Hoffmann, die im Rahmen ihrer Yoga-Ausbildung das Konzept für den Karuna Yoga Day entwickelt hat. Karuna steht für Mitgefühl und Mitempfinden. Der Begriff aus dem Sanskrit steht für den Wunsch, Leid zu lindern und dies durch Taten zu verwirklichen.

Das kann jeder bei einem von sieben Kurse im Zeitraum von 8 bis 16.30 Uhr im Aurum Loft. Im Mittelpunkt stehen die Chakren und das Lösen von Energieblockaden. Aryuvedische Küche ist ebenfalls geboten. Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis von mindestens zehn Euro, der Erlös wird zur Hälfte an Elisa in Neuburg und Ärzte ohne Grenzen gespendet.

Info: Anmeldung für alle Kurse und speziell auch für den Karuna-Tag am 25. Juni unter aurum-loft.de.