Dieb gesucht: Unbekannter stiehlt Rucksack vor Neuburger Geschäft

Die Neuburger Polizei sucht einen Dieb, der einen schwarzen Rucksack gestohlen hat. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Vor einem Verbrauchermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße wurde am 29. Februar ein schwarzer Rucksack der Marke Magna entwendet. So geht es aus einem Polizeibericht hervor.

Der 35-jährige Besitzer hat diesen gegen 19.15 Uhr vor seinem Einkauf unbeaufsichtigt bei seinem Fahrrad vor dem Markt abgestellt. Als er nur wenige Augenblicke später wieder aus dem Markt kam, war der Rucksack mit Ausweispapieren, Bargeld und Debitkarten im Gesamtwert von rund 400 Euro verschwunden.

Unbekannter Dieb entwendet Rucksack vor Neuburger Geschäft

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)