Dieb hat es auf Kaffee und Süßigkeiten in Rennertshofener Supermarkt abgesehen

Die Neuburger Polizei sucht nach Zeugen, die einen Diebstahl in einem Supermarkt in Rennertshofen beobachtet haben.

In einem Supermarkt in Rennertshofen haben Diebe zugeschlagen. Das teilte die Polizei mit. Am 15. Dezember um 18.55 Uhr kam es zum Diebstahl von Süßigkeiten und Kaffebohnen im Warenwert von 85,80 Euro in einem Supermarkt der Marktgemeinde Rennertshofen.

Als der unbekannte Täter auf seinen mitgeführten Rucksack angesprochen wurde, flüchtete dieser aus dem Einkaufsgeschäft. Der Rucksack samt Diebesgut blieb an der Kasse zurück. Ein unbekannter Mittäter des missglückten Diebstahls flüchtete daraufhin ebenfalls aus dem Laden. Beide Täter werden mit osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Einer der Täter hatte kurzrasierte dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Diese Person wird auf etwa 30 Jahre und 185 cm Größe geschätzt.

Der zweite Täter hatte kurze schwarze Haare und einen Schnurbart. Diese Person wird auf rund 20 Jahre und 170 cm Größe geschätzt. Beide Männer trugen eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die zur Identifizierung der Personen beitragen oder Angaben zu deren Fluchtrichtung machen können. Selbige werden gebeten, sich unter der Telefinnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)