Es war nicht das erste Mal, dass sich die Täter an dem Container zu schaffen machten.

Die Polizei hat am Montagabend zwei Personen erwischt, die sich in Neuburg an einem Altkleidercontainer zu schaffen machten. Im Rahmen einer Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die Täter nicht zum ersten Mal Kleidung aus dem Container entnahmen.

Diebe plündern erneut Altkleidercontainer in Neuburg

Aus dem Fahrzeug der beiden konnten insgesamt 26 Kleidersäcke sichergestellt werden. (AZ)