Diebstähle in Neuburger Zahnarztpraxen: Nach diesem Täter sucht die Polizei

Nach mehreren Diebstählen in Neuburger Zahnarztpraxen sucht die Polizei mit einer Beschreibung nach dem mutmaßlichen Täter.

Am Freitag zwischen 14 und 17.30 Uhr hat in einer Zahnarztpraxis am Neuburger Schrannenplatz eine Reinigungskraft Reinigungsarbeiten durchgeführt. In der Praxis selbst war laut Angaben der Polizei kein Betrieb. Während der Reinigungsarbeiten stand die Praxistüre offen. Offensichtlich gelangte ein bislang unbekannter Täter durch die geöffnete Türe in das Praxisinnere und entwendete aus zwei Kassen Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro.

Diebstähle in Neuburger Zahnarztpraxen

Bereits am vorvergangenen Montag kam es zu einem ähnlichen Diebstahl in einer benachbarten Zahnarztpraxis. Hier konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich laut Polizei um eine etwa 14 Jahre alte, männliche Person mit südländischem Aussehen. Er hatte schwarze, mittellange Haare und trug eine Kappe. Auffällig war eine am rechten Handgelenk getragene, goldene Uhr und auffällig schlechte Zähne.

Am Freitag befand sich eine Person, auf welche die oben genannte Beschreibung passt, kurz vor dem Diebstahl in der zweiten geschädigten Zahnarztpraxis. Dort wurde sie abgewiesen. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit bei beiden Diebstählen um den gleichen Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)