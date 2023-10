Diebstahl am Neuburger Bahnhof: E-Bike verschwunden

Am Bahnhof Neuburg wurde ein weißes E-Bike gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebstahl am Neuburger Bahnhof: Am Montag wurde am Bahnhof in Neuburg laut Angaben der Polizei ein weißes Pedelec der marke Haibike im Wert von 1200 Euro entwendet.

Der Dieb entwendete das versperrte E-Bike vom Neuburger Bahnhof

Das E-Bike wurde gegen 6.30 Uhr an den Fahrradständern beim Pendlerparkplatz versperrt abgestellt. Als der Eigentümer gegen 17 Uhr wieder am Bahnhof ankam, war das Rad verschwunden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)