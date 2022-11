Diebstahl am Spitalplatz: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Unbekannte haben den Geldbeutel einer 29-jährigen Neuburgerin gestohlen, als sich diese an der Bushaltestelle am Spitalplatz aufhielt.

Unbekannte haben an der Bushaltestelle am Spitalplatz die Geldbörse einer 29-jährigen Neuburgerin aus deren Handtasche entwendet. Laut Polizei muss sich die Tat am Mittwochabend kurz vor 18.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)