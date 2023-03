Diese Bedeutung hat Lieferando für Gastronomen in Neuburg

Plus Wer Essen nach Hause bestellen möchte, landet mit wenigen Klicks auf der Plattform Lieferando. Das geht auch in Neuburg. Gastromen bevorzugen jedoch einen anderen Weg.

In vier bis fünf Stunden macht die "CityKüche" mit Essenslieferungen den gleichen Umsatz wie an einem ganzen Tag im Lokal, wie Inhaber Fatmir Krasniqi erzählt. Der Imbiss in der Neuburger Rosenstraße liefert das Essen selbst aus - die Bestellung tätigen Kunden über die Internetplattform Lieferando. Das geht bequem von der Couch aus und ist daher bei vielen Menschen beliebt. Doch das Geschäftsmodell hat seine Tücken, wie Neuburger Gastronomen berichten – für sie selbst, aber auch für die Kundinnen und Kunden.

Lieferando ist ein Essenslieferdienst und agiert als Vermittler zwischen Kunde und Restaurant. Kunden können via Onlineportal Gerichte bestellen. In Großstädten fahren Beschäftige von Lieferando die Bestellungen aus, in kleineren Städten übernehmen die Restaurants die Auslieferung meist selbst. Bezahlt wird bar oder online. Restaurantbetreiber können über das Portal ihre Speisen einem großen Publikum anbieten.

Hungrige haben auf der Webseite eine Auswahl an verschiedensten Gerichten aus aller Welt. Ob vietnamesisch, italienisch, indisch oder amerikanisch: In der Region sind über ein Dutzend Lieferdienste auf dem Portal registriert. Wie groß die Auswahl ist, hängt von der Postleitzahlregion ab. In Neuburg liegt die Zahl der Restaurants bei über 20, in Rohrenfels bei 15. Das Angebot vergrößert sich, wenn das Essen vom Kunden selbst abgeholt wird. Dann entfällt auch die Liefergebühr.

Neuburger Lokale nutzen den Online-Dienst Lieferando

Der Vermittlerdienst Lieferando ist in Deutschland in 2000 Städten vertreten, 32.000 Restaurants sind dort registriert. Der Dienstleister gehört zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway.com, der 2022 einen Umsatz von 5,6 Milliarden Euro verbuchte und in 25 Ländern aktiv ist. Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie wurde das Marktplatz-Portal für viele Gastronomen zu einem wichtigen Standbein. Kostenlos ist der Service aber nicht. Restaurantbetreiber, die selbst ausliefern, zahlen dem Unternehmen eine Provision von 13 bis 14 Prozent. Die Abgabe steigt auf rund 30 Prozent, wenn ein Lieferando-Fahrer die Bestellung an die Haustüre bringt. Die orange gekleideten Fahrrad-Lieferanten gehören in vielen Großstädten zum Stadtbild. In Neuburg gibt es keine Fahrer von Lieferando, wie der Konzern auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Partnerrestaurants, die eigene Mitarbeiter beschäftigen, tragen jedoch auch die Kleidung, nutzen teils die Lieferrucksäcke des Vermittlers und werben mit Aufklebern auf den Autos für den Online-Marktplatz. Die nächsten Lieferando-Fahrer sind in Augsburg beschäftigt.

Auch im Imbiss Hong Lam in Neuburg hat ein Mitarbeiter hinter der Theke eine orangefarbene Lieferando-Kappe auf, in der Tür baumelt ein "Wir sind offen"-Schild mit dem Logo des Unternehmens. Der Dienstleister ist für die Lieferservices in der Region wichtig. Der vietnamesische Imbiss in der Mazillisstraße erhalte deutlich mehr Bestellungen über Lieferando, als über das Telefon. Ein Anruf sei aber besser, sagt der Mitarbeiter. Erstens muss der Gastronom so keine Gebühren an das Unternehmen zahlen, zweitens sind die Preise mancher Gerichte für Kunden und Kundinnen bei direktem Anruf im Lokal günstiger.

Lesen Sie dazu auch

Einen Euro mehr verlangt auch Krasniqi, wenn die Bestellung über Lieferando kommt. Um die Gebühren für den Vermittler stemmen zu können, müsse er die Preise höher setzen. "Den Kunden ist das egal", sagt er. Fast jeden Abend liefert die "CityKüche" 15 bis 20 Bestellungen in Neuburg aus. Manchmal seien die Adressen nur wenige Straßen von dem Lokal entfernt. "Die Straße ist ab 18 Uhr tot", sagt der Inhaber mit Blick auf die Rosenstraße. Auch bei ihm könnten die Menschen anrufen und das Essen zum günstigeren Preis bestellen, das machen aber nur wenige.

Für viele Neuburger Wirte ist das Liefern kein Thema

Große Gasthäuser in der Region nutzen den Vermittlerdienst nicht. "Das ist nicht unser Kerngeschäft", sagt Karl Deiml, stellvertretender Wirte-Sprecher im Landkreis. In seinem Gasthaus Neuwirt werde mal etwas abgeholt, einen Lieferservice gäbe es nicht. Auch für andere Wirte in Neuburg sei Lieferando kein Thema, so Deiml. Das Angebot an Schnitzeln, Salaten, Braten und Fischgerichten ist auf der Plattform gering. Pizza, Pasta und asiatische Gerichte bestimmen die Auswahl.

Lieferando ist erfolgreich, da Kunden gebündelt auf viele Angebote zugreifen können. In der Corona-Pandemie haben die Macher von "Neuburger.com" angefangen, Restaurants und Imbisse in ihrer App zusammenzufassen. Dort finden sich auch Lokale, die nicht auf Lieferando vertreten sind. In der App sind Öffnungszeiten, Telefonnummern und Links zu Webseiten aufgeführt. "Eine Konkurrenz zu Lieferando sind wir nicht", sagt Michael Regnet vom Stadtmarketing Neuburg, der das Projekt mit realisiert hat. In einem Instagrampost bittet das Portal, dass die Neuburger nicht über den Liefer-Riesen bestellen: "Lieferando ist leider auch bei den Neuburger Restaurants omnipräsent". Hungrige sollen lieber analog zum Hörer greifen.