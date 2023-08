Diese ersten Erfolge kann das Team von CO2-regio feiern

Die gemeinnützige Unternehmensgesellschaft CO2-regio will mit Klimazertifikaten Moorschutz im Kreis Neuburg-Schrobenhausen und der Region betreiben. Das ist der Stand der Dinge.

Nur drei Monate nach der Gründung kann die gemeinnützige Unternehmensgesellschaft CO 2 -regio bereits erste Erfolge verzeichnen. Die Gemeinden Pöttmes, Karlskron, Rohrenfels, Buxheim und Todtenweis fördern das Klimabüro CO 2 -regio. Eine weitere Leader-Förderung in Höhe von 210.000 Euro ist beantragt und sowohl der Donaumoos-Zweckverband als auch die vor Ort tätige Bürger-Energie-Genossenschaft unterstützen die ersten konkreten Projekte.

Der kürzlich vom Team um Professor Matthias Drösler und Ella Papp von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, zusammen mit Leonhard Wobbe und Carolin Zinner vom Unternehmen Prolignis und Peter Mießl und Jonas Galdirs vom regionalen Projektträger Energie effizient einsetzen (eee) vorgestellte, über 200 Seiten starke Abschlussbericht „Machbarkeitsstudie CO 2 -Regio“ bietet beste wissenschaftliche Grundlagen für deren Umsetzung durch das Klimabüro CO 2 -Regio. "Wir haben jetzt zwei Jahre lange durch's Schlüsselloch geschaut, analysiert, modelliert und berechnet, wie auch bei uns vor Ort Treibhausgaszertifikate den Moorschutz unterstützen können. Jetzt wird es Zeit, die Türe aufzumachen und ins Machen zu kommen", meint Geschäftsführer Jonas Galdirs. Erste Pilotflächen werden nun durch das Klimabüro realisiert.

Zusammen mit einem Ingenieurbüro für Hydrologie wird auf 40 Hektar untersucht, wie dort der Moorschutz gelingen kann. Das Wichtigste dabei ist die Wasserrückhaltung in den jeweiligen Flächen. Gleichzeitig werden die vielfältigen künftigen Nutzungsmöglichkeiten auf den Projektflächen aufgezeigt und schon versprechen die nasse Land- und Viehwirtschaft kombiniert mit Naturschutzprogrammen für den Landwirt interessante künftige Bewirtschaftungskonzepte.

Klimabüro CO 2 -regio realisiert erste Pilotflächen zum Moorschutz

Neben dem Umsatz aus den landwirtschaftlich erzeugten Produkten verspricht die Zusammenarbeit mit CO 2 -regio für künftige Klimawirte zusätzliche Deckungsbeiträge von bis zu 2000 Euro pro Hektar und Jahr. Der Erlös aus den Klimaschutzzertifikaten sorgt dabei für stabile jährliche Einnahmen der Klimawirte. Damit werden fünf Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Klima- und Artenschutz, die Schaffung eines regionalen Produkts, die Grundwasserneubildung und der Erhalt der landwirtschaftlichen Produktionsflächen.

Neben den Landwirten profitieren auch Gemeinden von ihren Moorflächen durch zusätzliche Ökopunkte und der Verbesserung der eigenen Klimabilanz. Eine Win-Win-Win Situation soll dadurch für Landwirte, Gemeinden und das Moor geschaffen werden. Die Audi Stiftung für Umwelt fördert ein Moorschutzprojekt in der Nähe von Pobenhausen im Rahmen eines Pilotprojekts und mit der Bürger-Energie-Genossenschaft wird bei Ludwigsmoos die Machbarkeit eines Wassermanagements untersucht.

