Neuburg

18:00 Uhr

Diese Neuburger Straßen werden 2024 zur Dauerbaustelle

2024 werden in Neuburg wieder Kilometer an Nahwärmeleitungen verlegt. Dieses Mal wird in der Kernstadt gearbeitet.

Plus 2024 wird Autofahrern in Neuburg einige Geduld abverlangt. Denn die Stadtwerke verlegen auf viel befahrenen Straßen ihre Wärmeleitungen. Ein Überblick.

Von Barbara Wild

Das Jahr 2024 hält für Autofahrer in Neuburg einige Geduldsproben bereit. Denn die Stadtwerke werden dieses Jahr Straßen in der Innenstadt aufreißen, um dort wichtige Leitungen für das Nahwärmenetz zu verlegen. Ein grober Zeitplan steht bereits, damit die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering ausfallen. Dennoch müssen wichtige Verbindungen teils für mehrere Wochen komplett gesperrt werden.

2024 investieren die Stadtwerke erneut sieben Millionen Euro, um die so wichtige Verbindung zwischen bereits verlegten Nahwärmenetzen zu schaffen. Dieser sogenannte Ringschluss soll 2024 gelingen. Das verbliebene Teilstück, das dafür nötig ist, führt grob beschrieben von der Gustav-Philipp-Straße bis zum Postgebäude, weiter über die Münchener Straße Richtung Bullinger-Kreuzung und dann weiter über die Eybstraße und die Adolph-Kolping-Straße bis zum Kreisverkehr an der Augsburger Unterführung. 1800 Meter Versorgungsleitung müssen dafür gelegt werden. Der ursprüngliche Plan, auch noch in der Augsburger Straße die Rohre zu legen, wurde zurückgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

