Diese Neuburgerin arbeitet für eine der erfolgreichsten Influencerinnen

Elena Berchermeier hat am Magazin der Influencerin Carmen Kroll mitgewirkt. Was sie dabei erlebt und wie es hinter den Kulissen der Social-Media-Welt aussieht.

Eine Karriere als Journalistin, bei diesen Leistungen? Keine Chance! Diese ernüchternde Prognose erhielt Elena Berchermeier mit 16 Jahren von ihrer damaligen Deutsch-Lehrerin. Doch heute, 14 Jahre später, ist klar: Die Pädagogin lag ziemlich daneben. Die Neuburgerin machte zahlreiche Praktika, studierte unter anderem Kulturjournalismus, schrieb für namhafte Blätter, und vor gut eineinhalb Jahren ging dann auch ihr Traum in Erfüllung: Sie hat maßgeblich an der Entwicklung des Magazins einer der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen mitgewirkt.

Sie hat 1,1 Millionen Follower auf der Plattform Instagram, postet seit 2016 unter anderem über Mode, Beauty und das Mama-Sein, gibt auch einmal Einblicke in den ungeschönten Alltag, hat mehrere Firmen gegründet und bereits ein Buch geschrieben: Carmen Kroll, besser bekannt als Carmushka, gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Influencerinnen. Vor etwa eineinhalb Jahren ploppten immer wieder Stellenausschreibungen in ihren Storys auf, unter anderem wurden Redakteure gesucht. Hintergrund war Krolls neuestes Projekt, das in Zeiten von Social Media und Digitalisierung fast schon mutig ist: Die Influencerin bringt mit Things We Write ein eigenes Print-Magazin auf den Markt – und unter den Bewerbungen war auch die von Elena Berchermeier. "Als ich dann die Zusage bekam, ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen", erzählt die Neuburgerin.

Elena Berchermeier aus Neuburg arbeitet für Influencerin Carmen Kroll

Mit 16 Jahren sammelte sie ihre ersten journalistischen Erfahrungen – als Klartexterin der Neuburger Rundschau. Jeden Donnerstag nahm sie an den Redaktionskonferenzen teil, schrieb über ihren Schüleraustausch in Kanada und Modetrends. "Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, und ich habe auch tolles Feedback bekommen, was mich nach der Aussage meiner Lehrerin ermutigt hat, weiterzumachen", sagt die heute 30-Jährige. Sie studierte Modejournalismus und Medienkommunikation und Creative Industries in München sowie Kulturjournalismus in Berlin, absolvierte unzählige Praktika, darunter beim Magazin Cosmopolitan sowie bei der Süddeutschen Zeitung und machte sich parallel einen Namen als freie Journalistin. In Berlin arbeitete sie als Redakteurin für das Wirtschaftsmagazin Business Punk, machte sich danach selbstständig – und stieß auf die Stellenausschreibung von Carmen Kroll.

Von Anfang an bei der Entwicklung eines Magazins mitzuwirken, vom Konzept bis zum Druck, "davon habe ich geträumt, seit ich 20 Jahre alt bin", erzählt Berchermeier. Im März 2022 ging es dann nach Köln, das erste Reaktionsmeeting stand im Kalender. "Auf dem Tisch lagen ganz viele Magazine, und bei den ersten Treffen ging es um die Basics, wir überlegten: Wo geht die Reise hin? Welche Themen wollen wir? Wie ist unser Konzept?" Und dann, einige Meetings später, war Things We Write geboren und Elena Berchermeier Redaktionsleiterin.

Das Magazin "Things We Write" soll Perspektivwechsel aufzeigen

"Das Magazin mit Perspektivwechsel" heißt es auf dem Cover, und in diesem Satz steckt auch die Botschaft, das Konzept des Magazins, wie die Neuburgerin erklärt. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es bei den Themen, die vom Jobporträt einer Bestatterin bis zu Geschichten über Geburtsfotografie und Selbstoptimierung reichen, nicht immer nur Schwarz und Weiß gebe, sondern mehrere Perspektiven. "Wir versuchen beispielsweise bei Geschichten über Familien so viele Familien-Modelle wie möglich abzudecken, oder wenn es um finanzielle Tipps geht, machen wir klar, dass es nicht falsch ist, wenn man es anders macht."

Berchermeier beteiligt sich zwar als Autorin, schreibt immer wieder Geschichten, hat aber als Redaktionsleiterin eher Gestaltung und Koordination der freien Mitarbeiter sowie Themenauswahl auf ihrer Prio-Liste. Und dafür pendelt sie regelmäßig von Neuburg nach Köln. "Mittlerweile aber nur noch alle zwei Wochen, ich bin die meiste Zeit im Homeoffice, das funktioniert gut", erzählt die 30-Jährige. Doch neben Redaktionsmeetings in Köln und der Arbeit am heimischen Laptop gehören auch Veranstaltungen zum Job. "Man kommt wirklich herum, lernt tolle, neue Leute kennen und darf auch viel hinter die Kulissen blicken."

Neuburgerin an Entwicklung von Magazin Things We Write beteiligt

Dabei ist ihr eines in der vermeintlich Glanz- und Glitzerwelt der Influencer besonders aufgefallen: "Sie alle sind völlig normal und unkompliziert, keiner hat Allüren oder sonst etwas." Dennoch müsse man aufpassen, sich nicht in der Social-Media-Welt zu verlieren. "Das kann schnell toxisch werden." So werde meist nur die Sonnenseite des Lebens präsentiert, alles scheint perfekt, "doch am Ende sind es nur Menschen hinter der Kamera, bei denen auch mal Dinge nicht so gut laufen".

Vier Ausgaben gibt es von Things We Write, die jüngste ist vor Kurzem erschienen. "Mehr wird es vorerst auch nicht geben, das war von Anfang an so geplant", sagt die Neuburgerin. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest. Berchermeier wird weiterhin für Kroll tätig sein, arbeitet zudem wieder als freie Journalistin sowie an einem neuen großen Projekt, "doch mehr darf ich noch nicht verraten", sagt sie mit einem Lächeln.