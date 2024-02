Diese Projekte reichen Neuburger Schüler bei Jugend forscht ein

Mit sieben Projekten starten Schülerinnen und Schüler aus Neuburg beim Wettbewerb "Jugend forscht" in Augsburg. Diese Ideen haben sie entwickelt - ein Überblick.

Unter dem Motto „Mach dir einen Kopf“ treten insgesamt 10.492 Schüler und Jugendliche im Alter von elf bis 21 Jahren bei bundesweiten Regionalwettbewerben von Jugend forscht an. Vom 29. Februar bis 1. März findet der Regionalwettbewerb in Augsburg statt, bei dem auch wieder Schulen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen teilnehmen. Wir stellen sie vor.

Mit drei spannenden Projekten aus den Bereichen Chemie und Biologie nehmen Schüler der 13. Jahrgangsstufe der Fach- und Berufsoberschule Neuburg dieses Jahr zum Regionalwettbewerb Jugend forscht in Augsburg teil. Betreut wurden die Teams von der Chemikerin Cornelia Euringer-Klose und Alfred Hugl, Elektroniker der schuleigenen Elektrowerkstatt. Ein Schüler der Maria-Ward-Realschule ist dabei und auch das Gymnasium hat im Wahlfach "Jugend forscht" drei Projekte mit insgesamt sechs Schülerinnen und Schülern am Start.

Welchen Einfluss haben Zuckerart und Temperatur auf den Gärungsprozess von Hefe? Damit beschäftigt sich Lukas Seitle von der FOS/BOS. Foto: Cornelia Euringer-Klose

Lukas Seitle, FOS/BOS: Welchen Einfluss haben Zuckerart und Temperatur auf den Gärungsprozess von Hefe?

Ohne Zufuhr von Sauerstoff bildet der einzellige Hefepilz aus Zucker CO 2 und Alkohol. Diese Art des Stoffwechsels wird als Gärung bezeichnet, man nutzt sie vor allem für die Zubereitung von Lebensmitteln wie zum Beispiel beim Backen oder der Bierherstellung. Lukas Seitle, Schüler der Berufsoberschule, untersuchte sehr detailliert, wie sich die Hefe verhält, wenn man ihr unterschiedliche Zuckerarten bei unterschiedlichen Temperaturen anbietet. Durch seine selbst gebauten Drucksensoren konnte er in abgeschlossenen Gärbehältern die Produktivität der Hefezellen beobachten, da darin durch das entstandene Kohlendioxidgas der Druck unterschiedlich stark ansteigt.

Emir Aktas von der FOS/BOS Neuburg geht der Frage nach, ob Pflanzen durch Stadtlärm Stress empfinden. Foto: Cornelia Euringer-Klose

Emir Aktas, FOS/BOS: Empfinden Pflanzen durch Stadtlärm Stress?

Dass nicht nur Menschen und Tiere unter dem Lärm in unseren Städten leiden, das zeigen neueste Forschungen. Der Abiturient Emir Aktas nahm dies zum Anlass und untersuchte, ob sich nachweisen lässt, dass sich Pflanzen durch Lärm stressen lassen. Um diese Frage beantworten zu können, säte er Kresse an und setzte diese einer Dauerbeschallung von 440 Hz aus, aber auch Stadtlärm mussten die zarten Pflanzen ertragen. Verglichen mit Kresse, die ohne Lärm wachsen konnte, zeigten sich deutliche Anzeichen von Stress. Nachweisen konnte er das durch die unterschiedlich entstandene Biomasse oder die veränderten Konzentrationen von Antioxidantien wie Vitamin C, Beta-Carotin und Chlorophyll.

Welchen Einfluss haben Säuren und Zucker in Getränken auf unsere Zähne? Diese Frage möchte Makram Koucha von der FOS/BOS beantworten. Foto: Cornelia Euringer-Klose

Makram Koucha, FOS/BOS: Welchen Einfluss haben Säuren und Zucker in Getränken auf unsere Zähne?

Getränke müssen nach möglichst viel schmecken. Dazu werden Geschmacksträger zugefügt – meist in Form von Zucker. Aber auch verschiedene Säuren sind in Säften und vor allem in Cola enthalten. Dass das einen Einfluss auf unsere Zähne hat, ist unbestritten. „Der Einfluss dieser Stoffe in Kombination wurde noch nicht untersucht“, berichtet der Jungforscher Makram Koucha, der dies in seiner Jugend forscht-Arbeit genauer unter die Pupe nahm. Dazu versetzte er Rinderzähne mit unterschiedlichen Säuren, die in Getränken enthalten sind oder als Abbauprodukt aus Zuckern entstehen und dokumentierte deren Schäden. Er überprüfte sowohl den Grad der Korrosion auf der Zahnoberfläche wie auch die chemische Zersetzung in Abhängigkeit von der Einwirkzeit der Säuren.

Geht ChatGPT auch mit weniger Stromverbrauch? Dieser Frage geht Julius Schoder von der Neuburger MWS nach. Foto: Adrian Hauk

Julius Schoder, Maria-Ward-Realschule: Geht ChatGPT auch mit weniger Stromverbrauch?

ChatGPT ist ein immer größer werdender Bestandteil unseres Lebens. Jedoch verbraucht ChatGPT aufgrund ihrer Komplexität sehr viel Energie. Durch den hohen Energieverbrauch der zwei bis vier Serverkarten steigen die Stromkosten enorm an. Der Schüler Julius Schoder der Maria Ward Realschule Neuburg nahm dies zum Anlass ein kleineres und kompakteres Modell der ChatGPT zu erstellen. Der 15-Jährige versuchte anhand eines Modells für deutsche und englische Kindergeschichten zu beweisen, dass deutlich kompaktere und energiesparende Formen der ChatGPT möglich sind. Für dieses wendete er verschiedene Methoden an, um eine stromsparende Serverkarte zu erstellen.

Ramona Häckl und Anne Thiemke vom Descartes-Gymnasium programmierten ein eigenes Spiel. Foto: Adrian Hauk

Ramona Häckl und Anne Thiemke, Descartes-Gymnasium: Ein eigenes Spiel programmieren

Computerspiele befinden sich in unserer heutigen Zeit in einem großen Aufschwung. Die Schülerinnen Ramona Häckl und Anne Thiemke des Descartes-Gymnasiums Neuburg nahmen dies zum Anlass, ihr eigenes Spiel zu programmieren. Die Zwölf- und 14-Jährige programmierten mit der Hilfe von Scratch ein Spiel, bei dem mit einem Einhorn Hindernisse überwinden werden müssen. Die beiden Schülerinnen bauten in das Spiel zusätzlich einen Shop ein, in dem es die Möglichkeit gibt, für erarbeitete Münzen neue Einhörner zu kaufen. Das Ziel ist es, so viele Einhörner wie möglich zu ergattern. Das regelmäßige Spielen wird durch ein stündliches Zufallsgeschenk belohnt.

Jona Blezinger, David Machel und Merlin May vom Descartes-Gymnasium können Flüssigkeit in kürzester Zeit abkühlen und erwärmen. Foto: Adrian Hauk

Jona Blezinger, David Machel und Merlin May, Descartes-Gymnasium: Flüssigkeit in kürzester Zeit abkühlen und erwärmen

Die Freude auf einen heißen Tee in der Schulpause im Winter ist groß. Jedoch ist der Tee bis zur Pause oft nur noch lauwarm. Die Schüler Jona Blezinger, David Machel und Merlin May des Descartes-Gymnasiums machten es sich zur Aufgabe, eine Lösung für dieses Problem zu finden. So konstruierten die drei ein Peltier-Element, welches mithilfe von Strom eine Flüssigkeit erwärmen oder abkühlen kann. Das Element befindet sich an der Unterseite der Flasche und kann je nach Dauer den Inhalt auf bis zu 100 Grad erhitzen. Das Peltier-Element hat den Vorteil, kaum Geräusche zu erzeugen und die Flüssigkeit innerhalb kürzester Zeit sowohl abkühlen als auch erwärmen zu können. Um die Flasche handlicher zu machen, wollen die drei Schüler eine Hülle mit Powerbanks installieren, mit dessen Strom das Peltier-Element bedient wird.

Oliver Kleßinger vom Descartes-Gymnasium kann nur mit Fingerbewegungen die Tastatur bedienen. Foto: Adrian Hauk

Oliver Kleßinger, Descartes-Gymnasium: Nur mit Fingerbewegungen die Tastatur bedienen

Wer zum ersten Mal eine Tastatur oder einen Controller benutzt, wird sehen, dass ein kontrollierter Gebrauch oft Übung benötigt. Oliver Kleßinger überlegte sich für dieses Problem eine Lösung. So baute der 15-Jährige mehrere Gummis, welche über die Finger gezogen werden und mit Stromkabeln mit einem Microcontroller verbunden sind. An den Gummis befinden sich Potentiometer, welche die Stärke der Fingerbewegung in Stromimpulse umwandeln und zum Microcontroller weitergeben. Dieser ist mit dem Computer verbunden und ersetzt die Tastatur. Folglich ist es möglich, mithilfe seiner Fingerbewegung die Maus oder Tastatur zu ersetzen. Der 15-Jährige erstellte zusätzlich eine Website, an der man einstellen kann, ob ein Controller oder eine Tastatur ersetzt werden soll. Dadurch können die Impulse einer oder mehrerer Finger gemessen und auf den Computer übertragen werden.