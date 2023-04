Diese Projekte verfolgt der Landkreis in Sachen Klimaschutz

Plus Der Klimaschutz steht auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ganz oben auf der To-do-Liste. Welche Projekte es gibt.

Der Freistaat soll beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen, eine Vorbildfunktion erfüllen, vor allem in den Bereichen Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien. Ein Baustein ist dabei die Etablierung einer klimaneutralen Verwaltung bis zum Jahr 2030, auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Eine Novellierung des Bayerischen Klimaschutzgesetzes zielt aber darauf ab, "bis zum Jahr 2028 eine klimaneutrale Verwaltung zu erreichen". Ein "ambitioniertes Ziel", wie Landrat Peter von der Grün in der jüngsten Umweltausschusssitzung des Kreistags betonte. Und der Landkreis hat noch mehr vor.

Laut Christoph Unterburger, Klimaschutzmanager des Landkreises, sind für eine klimaneutrale Verwaltung die Bereiche Strom- und Wärmeverbrauch der einzelnen Liegenschaften sowie die Mobilität zu berücksichtigen. In mehrere Etappen soll in den kommenden Jahren nun auf das Zieljahr hingearbeitet werden, darunter mit der Errichtung einer eigens dafür vorgesehenen Organisationseinheit, Messungen von Energie-, Wärme- und Kraftstoffverbrauch oder auch der Erstellung von energetischen Gebäudesanierungsplänen. "Das Thema wird uns künftig stark begleiten", sagte Unterburger.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Verwaltung soll bis 2028 klimaneutral sein

Mit Blick auf Klimaschutz und erneuerbare Energien erstellt der Landkreis ein Solarpotenzialkataster. Dahinter steckt ein Online-Programm, "mit dem sich jeder Bürger auf seine Immobilie schalten und das Potenzial für eine Solaranlage ermitteln kann", erklärte der Klimaschutzmanager. Man könne zudem testen, wie viele Module auf die Dachfläche passen würde, die Wirtschaftlichkeit und sogar die ungefähren Kosten berechnen sowie einen Speicher konfigurieren. Grünes Licht für die Erstellung des Katasters gab es vom Umweltausschuss bereits im November, nun geht es um die Auftragsvergabe. "Und wenn dieser vergeben ist, könnte das Ganze in acht Wochen fertig sein", so Unterburger.

"Ein Renner", wie der Klimaschutzmanager sagte, seien die Energieberatungen für die Bürgerinnen und Bürger in Kooperation mit dem Verein Energie effizient einsetzen (eee) und dem VerbraucherService Bayern im KDFB. "Die Bürger sind aufgrund der aktuellen Lage verunsichert." In Neuburg, Schrobenhausen und Burgheim würden heuer insgesamt 59 Beratungen angeboten, das Telefon für Termine stehe nicht still, "für April sind wir bereits komplett ausgebucht". Acht Energieberater stehen zur Verfügung, die Beratungen könnten auch direkt vor Ort stattfinden, allerdings dann nicht mehr kostenlos.

Hohe Nachfrage bei Energiesprechstunden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz gibt es seit November auch eine Veranstaltungsreihe im Landkreis. Eine solche gab es bereits im Haus im Moos zum Thema "Nachhaltiges Wirtschaften" sowie bei Südstärke zu "Energiekostenoptimierung". Im Oktober steht "Nachhaltiges Bauen" auf der Agenda und im Oktober eine Veranstaltung zu E-Mobilität und Infrastruktur.

Im Landratsamt selbst soll der Energieverbrauch um mindestens 15 Prozent reduziert werden, indem die Mitarbeiter dazu angehalten werden, achtsam mit den Ressourcen umzugehen. Zudem wurde ein Azubiprojekt, die "Energiespardetektive", gestartet, wobei Auszubildende im Haus Ideen sammeln, wie Energieverbräuche reduziert werden können.