Diese Straße ist eine der schlimmsten Schlaglochpisten Neuburgs

Plus Die Bürgermeister-Sing-Straße wurde vor 15 Jahren grundlegend saniert. Dennoch fällt sie durch massive Schlaglöcher negativ auf. Wie das kommt und wann die Stadt handelt.

Es gibt viele Straßen in Neuburg, die nicht gerade im besten Zustand sind. Auf der Rangliste der Schlaglochpisten steht unter anderem die Augsburger-Straße, der Sehensander Weg oder auch so mancher Geh- und Radweg. Doch eine Straße trägt derzeit wohl den Titel der "größten Buckelpiste im Stadtgebiet" - die Bürgermeister-Sing-Straße.

Die Löcher sind tief und zahlreich. Schon mehrfach wurden sie notdürftig geflickt, sodass sich so zwischen den Kratern auch so manche Teerwölbung bemerkbar macht. Bei Verkehrsreferent Bernhard Pfahler haben sich vor allem Radfahrer über den Zustand der Straße beschwert. "Das ist nicht ungefährlich", stimmt der FW-Stadtrat zu. Auch der Rettungsdienst hätte eine Sanierung bereits angemahnt, denn beim Krankentransport macht die Buckelpiste Probleme.