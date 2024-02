Neuburg

12:00 Uhr

Dieser junge Mann hat einer Neuburger Rentnerin den Einkauf bezahlt

Plus Eine 90-Jährige vergisst ihren Geldbeutel, ein Unbekannter zahlt ihren Einkauf. Gemeinsam mit unserer Redaktion sucht die Seniorin nach ihm – nun ist er gefunden.

Von Katrin Kretzmann

Es ist eine Geschichte, die die Neuburger mehr als bewegt hat. Unzählige Male wurde sie im Netz und in den sozialen Medien geteilt, immer wieder hörte man die Menschen in der Stadt darüber sprechen. Sie alle fragten sich: Wer ist der Alltagsheld, der einer Rentnerin ganz spontan den Einkauf im Edeka-Markt im Schwalbanger bezahlt hat, weil sie ihren Geldbeutel vergessen hat? Nun hat das Rätselraten ein Ende, denn er ist gefunden.

Katrin Bruhn ist sichtlich nervös, denn gleich begegnet sie ihrem persönlichen Helden, der ihr vor gut zwei Wochen an der Kasse beim Edeka El-Mustapha im Schwalbanger aus der Klemme geholfen hat. Sie wartet vor dem BRK-Seniorenzentrum auf ihn, denn dort haben sie sich zum Kaffee verabredet – ein Wunsch, den die Seniorin an ihren Helfer hatte – und es ist gleich um die Ecke des Heilig-Geist-Spitals, in dem sie wohnt. Und dann sieht sie ihn, in Begleitung einer Frau, die Blumen und Pralinen in den Händen hält. Und als die beiden dann auf Bruhn treffen, gibt es sofort eine Umarmung zur Begrüßung, "ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Treffen gefreut habe", sagt die 90-Jährige gerührt. Und als der junge Mann dann erzählt, warum er vor gut drei Wochen ganz spontan den Geldbeutel zückte, laufen der Rentnerin ein paar Tränen über die Wange.

